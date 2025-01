Mercato ASSE : Révélations sur les pistes de Saint-Etienne, des noms surprenants !

L’ASSE attend toujours sa première recrue, six jours après l’ouverture officielle du mercato hivernal. Pour l’instant, les pistes ne manquent pas, elles sont nombreuses.

Meracto : La liste des cibles de l’ASSE s’allonge, l’attente se prolonge…

Les premiers renforts de l’ASSE cet hiver sont toujours attendus par les supporters du club. Les Verts ont certes renoué avec la victoire en infligeant une défaite au Stade de Reims (3-1) samedi, mais ils devraient se renforcer comme prévu.

Les dirigeants stéphanois espèrent recruter au moins trois joueurs, un par ligne. Des négociations sont en cours en attendant les signatures. À ce jour, plusieurs pistes ont été révélées et attribuées à l’AS Saint-Étienne.

L’une des premières mène à Baptiste Santamaria, du Stade Rennais. En manque de temps de jeu à Rennes, il souhaite quitter le club breton, mais sa préférence irait à l’étranger, notamment en Bundesliga, où il a déjà évolué une saison à Fribourg.

L’ASSE suit aussi Cyriel Dessers des Glasgow Rangers, mais débaucher le Nigérian en Écosse s’annonce compliqué. Il est sous contrat jusqu’en juin 2027 et sa valeur marchande est estimée à 4 millions d’euros par le site Transfermarkt.

En manque de temps de jeu au LOSC, Akim Zedadka (29 ans) est également cité parmi les cibles des Verts, en quête d’un arrière droit pour renforcer le poste d’Yvann Maçon.

Des pistes suivies en MLS…

Le nom d’Adilson Malanda, de Charlotte FC en Major League Soccer (MLS), est également associé à l’ASSE depuis plusieurs semaines, avant même l’ouverture du marché des transferts hivernal. Cependant, il est également visé par des clubs de Premier League, une sérieuse concurrence pour les Verts.

Toujours en MLS, les recruteurs du groupe Kilmer Sports Ventures (KSV) ont coché le nom de Mohamed Farsi, de Crew de Colombus. Il s’agit d’un défenseur latéral droit algérien formé au Canada et évoluant dans le championnat nord-américain depuis 2018, mais qui n’a jamais joué en Europe.

…mais aussi en Ligue 2 et en National

Une autre piste de l’AS Saint-Etienne en défense mène à Amin Cherni (23 ans), du Stade Lavallois. En fin de contrat en juin prochain, l’arrière latéral gauche tunisien ne souhaite pas prolonger avec le club de Ligue 2 et est donc sur le départ.

Cible de l’OM, le jeune Tidiam Gomis (18 ans), du SM Caen (Ligue 2), figure également sur les tablettes des Stéphanois, tout comme Lucas Bretelle (22 ans), milieu de terrain, entré dans sa dernière année de contrat à l’US Orléans, en National.

Arnaud Nordin bientôt de retour à Saint-Etienne ?

Formé au sein de l’académie de l’ASSE et parti libre du club à l’été 2022 pour signer au Montpellier HSC, Arnaud Nordin est sollicité pour faire son retour dans le Forez. Le club héraultais est disposé à négocier le transfert de l’ailier de 26 ans, car il ne lui reste plus que six mois de contrat.