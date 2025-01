ASSE Mercato : L’AS Saint-Etienne prépare l’avenir, une pépite du SM Caen visée

L’ASSE est dans l’urgence en Ligue 1 après son début de saison décevant. Pour autant, le club de Saint-Etienne pense à l’avenir. Une pépite du SM Caen intéresserait les Stéphanois.

ASSE : Double stratégie sur le mercato, entre urgence et avenir

L’ASSE recherche des joueurs aguerris à la Ligue 1 pour éviter la relégation qui la menace. En position de barragiste à l’issue des quinze premières journées du championnat, les Verts luttent pour le maintien avec d’autres équipes également mal classées.

Les dirigeants du club stéphanois sont donc contraints de recruter en urgence pour tenter de remonter au classement durant la seconde partie, décisive, de la saison. La priorité de l’AS Saint-Étienne est de recruter des joueurs expérimentés afin d’éviter le piège de la descente en Ligue 2.

Parallèlement, Kilmer Sports Ventures (KSV) songe à construire une équipe sur le long terme. « Nous avons dû prendre des mesures urgentes cet été. Nous comprenons mieux la situation à présent et nous allons continuer à réaliser les bons investissements et à faire en sorte que le club progresse », a déclaré Ivan Gazidis.

Mercato : L’AS Saint-Etienne fonce sur Tidiam Gomis du SM Caen

Et pour bâtir la future équipe, l’ASSE envisagerait de recruter Tidiam Gomis, une jeune promesse du SM Caen. En plus d’être jeune et très prometteur, l’ailier de 18 ans a l’avantage d’être libre dans six mois. Son contrat prend fin le 30 juin 2025 et il repousserait pour l’instant les offres de prolongation du Stade Malherbe. Par conséquent, il est ouvert aux propositions.

Selon les informations de Live Foot, la direction de l’AS Saint-Etienne compte transférer l’international U19 français dès cet hiver, mais en le laissant à la disposition du SMC jusqu’à la fin de la saison. KSV souhaite ainsi devancer la concurrence, notamment celle de l’OM.

Tidiam Gomis évolue en Ligue 2 depuis la saison dernière. Cette saison, il a été titularisé à 10 reprises en 16 apparitions en championnat, pour 2 buts marqués et 2 passes décisives délivrées. Cependant, il ne renforcera pas l’équipe d’Eirik Horneland en janvier. L’ASSE souhaite plutôt le sécuriser pour l’avenir.