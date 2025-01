ASSE : Eirik Horneland tient le joueur qui va sauver l’AS Saint-Etienne ?

Auteur d’une passe décisive et d’un but lors de la victoire de l’ASSE face au Stade de Reims (3-1), Lucas Stassin a révélé les clés de sa performance réussie sous la direction d’Eirik Horneland, le nouvel entraîneur.

Horneland a trouvé la formule : Lucas Stassin, l’atout majeur de l’ASSE

Titulaire en pointe de l’attaque de l’ASSE, en l’absence du suspendu Ibrahim Sissoko, Lucas Stassin a été l’un des acteurs principaux de la victoire des Verts face au Stade de Reims, samedi dernier à Geoffroy-Guichard. D’abord passeur décisif sur le deuxième but, il a ensuite scellé le succès des Verts en inscrivant le troisième. Le jeune Belge figure, sans surprise, dans l’équipe type de L’Équipe pour cette 17e journée de Ligue 1.

Interrogé sur sa performance remarquée, l’avant-centre de l’AS Saint-Etienne a souligné l’influence du nouvel entraîneur, Eirik Horneland. « On a modifié notre façon de jouer, notamment en pressant plus haut. Cela me permet d’être plus présent devant le but adverse », a-t-il expliqué au quotidien sportif.

Sur le plan personnel, Lucas Stassin estime avoir bénéficié d’un positionnement idéal et d’un système tactique favorable. « Ma force, c’est d’être dans dans les 16 mètres, où j’ai plus de liberté. J’ai touché beaucoup plus de ballons dans cette zone, contrairement à avant. J’espère que cela va perdurer », a-t-il confié, tout en précisant que le nouveau coach de l’ASSE n’a pas spécialement axé son jeu autour de lui.

Il est important de noter qu’Augustine Boakye a été auteur d’un doublé contre le Stade de Reims.