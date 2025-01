Mercato PSG : Lee Kang-In, le crack du Paris SG, pisté en Angleterre

L’ailier coréen du PSG, Lee Kang-In, a la cote en Angleterre pendant ce mercato hivernal. Deux formations de Premier League s’arrachent la pépite du Paris SG.

Mercato PSG : Lee Kang-In sur le départ du Paris SG cet hiver ?

Le PSG va boucler certains dossiers pendant ce mercato hivernal. Tandis que le club de la capitale cherche à se séparer de certains éléments pour alléger son effectif, d’autres joueurs clés sont convoités par les plus grands clubs européens. C’est notamment le cas de Lee Kang-In, qui affole la Premier League.

L’international sud-coréen, arrivé au Paris SG en 2023 en provenance de Majorque, livre de belles performances à Paris. Selon les informations de Tutto Mercato Web, Newcastle et Manchester United seraient intéressés par le profil du joueur de 23 ans. Ces deux clubs de Premier League, à la recherche de renforts offensifs, seraient prêts à offrir à Lee Kang-In un temps de jeu plus important qu’il n’en a actuellement à Paris.

Auteur de six buts et deux passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison, il s’est imposé comme un élément important de l’effectif parisien. Néanmoins, sa place de titulaire n’est pas assurée, ce qui pourrait le pousser à chercher un nouveau challenge. Newcastle et Manchester United se seraient déjà renseignés sur la situation de l’international sud-coréen et seraient prêts à débourser 40 millions d’euros pour le déloger.

Le PSG, de son côté, n’est pas ouvert au départ de son joueur. Lee Kang-In entre pleinement dans les plans de Luis Enrique. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Lee Kang-In est estimée à 30 millions d’euros. Le Coréen est sous contrat au PSG jusqu’en 2028.