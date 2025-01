Mercato PSG : Aston Villa fixe sa condition pour Jhon Duran

Révélation de la saison en Premier League, Jhon Duran fait partie des cibles du PSG pour renforcer son secteur offensif cet hiver. Mais Aston Villa ne compte pas brader son attaquant colombien.

Jhon Duran, l’attaquant colombien de 21 ans évoluant à Aston Villa (sous contrat jusqu’en 2030), est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain pour le mercato. TalkSport affirme ce lundi que l’intérêt est réel et que le club anglais a fixé un prix pour envisager un départ.

« L’éclosion du joueur de 21 ans a suscité l’intérêt du Paris Saint-Germain. Aston Villa pourrait être tenté de se séparer de Duran contre une somme de 60 millions de livres sterling », assure le média britannique. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international colombien de 21 ans pourrait donc quitter les rangs de Villans durant ce mercato hivernal si un club se présente avec un chèque de 72 millions d’euros.

Désireux de renforcer son secteur offensif, le Paris SG devra toutefois vendre d’abord. En effet, une potentielle arrivée de Jhon Duran à Paris cet hiver dépend notamment du départ de Randal Kolo Muani. L’international français attire l’attention de plusieurs clubs, dont la Juventus Turin, qui serait prête à passer à l’action rapidement.

Ce transfert pourrait débloquer des fonds et permettre au champion de France en titre de se positionner sur l’une de ses cibles prioritaires : l’avant-centre d’Aston Villa. Auteur de 12 buts en 26 matches cette saison, l’ancien joueur de Chicago souhaiterait quitter l’équipe entraînée par Unai Emery pour rejoindre un club de plus grande envergure.

Le PSG pourrait donc avoir une belle ouverture dans ce dossier, à condition de mettre la main à la poche. Conscient du possible départ de son numéro 9, Aston Villa se serait déjà mis à la recherche de son remplaçant. Dans cette optique, l’attaquant néerlandais du Borussia Dortmund, Donyell Malen, serait proche de s’engager avec le club anglais. L’avant-centre de 25 ans aurait trouvé un accord contractuel avec le club de Birmingham, et il ne reste plus qu’un accord entre les deux formations pour finaliser le transfert. Affaire à suivre…