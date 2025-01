PSG Mercato : Kolo Muani ! Le Paris SG réussit un coup de génie

Poussé vers la sortie, Randal Kolo Muani s’apprête à faire ses adieux au PSG. Aux dernières nouvelles, le Paris SG serait tout proche d’un accord pour un coup exceptionnel avec l’attaquant français.

PSG Mercato : Randal Kolo Muani envoyé à Aston Villa

D’après les informations relayées ces dernières heures par Caughtoffside et Football Insider, le Paris Saint-Germain et Aston Villa seraient en discussions avancées pour un possible échange entre Randal Kolo Muani et Jhon Duran. Un an et demi après son arrivée en fanfare contre un chèque de 95 millions d’euros, l’international français ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique.

Annoncé un peu partout en Europe, Randal Kolo Muani se dirige vers un transfert en Premier League cet hiver. Pressenti à Arsenal, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort se dirige désormais à Aston Villa, grâce à un échange qui pourrait s’avérer très avantageux pour les deux clubs. Selon le site Football Insider, le club de Birmingham envisagerait un échange audacieux, mais potentiellement très intéressant pour le Paris SG.

Les Villans proposeraient son attaquant colombien Jhon Duran, auteur de 12 buts toutes compétitions confondues cette saison, en échange de Kolo Muani et d’une somme d’argent. Grâce à ses performances remarquées en Ligue des champions cette saison, Duran est très suivi en Europe.

Son arrivée à Paris serait donc une grande nouvelle pour le staff parisien, qui renforcerait son secteur offensif avec un joueur d’avenir. Cette opération gagnant-gagnant pourrait être le coup d’éclat de ce mercato hivernal pour le club entraîné par Luis Enrique. Sauf que cette information anglaise a été rapidement démentie.

L’échange Kolo Muani – Jhon Duran démentie

L’Insider Djamel, bien informé sur le Paris Saint-Germain, a rapidement démenti ces rumeurs de finalisation, précisant : « si cet article parle de finalisation, c’est faux. Randal n’a même pas encore pris de décision pour le moment. La seule chose certaine, c’est qu’Aston Villa figure parmi les clubs intéressés par lui. » L’avenir de Randal Kolo Muani et l’éventuelle arrivée de Jhon Duran restent donc incertains, malgré les spéculations. Affaire à suivre…