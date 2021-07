PSG Mercato : Officiel, le Paris SG a un nouvel entraîneur !

Publié par JEAN-LUC D le 02 juillet 2021 à 14:31

Au PSG, il n’y a pas que l’équipe A entraînée par Mauricio Pochettino. L’Argentin de 49 ans reste à son poste, mais le Paris Saint-Germain vient d’officialiser la nomination d’un nouvel entraîneur.

PSG Mercato : Zoumana Camara prend les commandes des U19

L’information avait fuité dans la presse il y a quelques semaines déjà. C’est désormais officiel. Depuis hier soir, Zoumana Camara est le nouvel entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club de la capitale a rendu public son organigramme de sa formation 2021-2022. Et comme annoncé, l’ancien adjoint de Laurent Blanc, Unaï Émery et Thomas Tuchel est présenté comme l’entraîneur titulaire de l’équipe réserve du Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain est heureux de présenter le nouvel organigramme de son centre de formation et de préformation pour la saison 2021-2022. Le successeur de Stéphane Roche, en fin de contrat, a également fait confiance à Mohamed Chacha qui débarque du Havre (entraîneur depuis trois ans des U17 du HAC) et l'ancienne gloire du club Vincent Guérin pour l’aider dans sa tâche en tant qu’adjoints.

Le PSG dévoile l’organigramme de sa formation 2021-2022

Le Paris SG a dévoilé jeudi soir le nouvel organigramme de son centre de formation pour l’année à venir. Comme attendu, Yohan Cabaye fait son retour en tant que coordinateur sportif du centre de formation. Outre Zoumana Camara et Vincent Guérin, l’ancien titi Mounir Obbadi est lui nommé entraîneur adjoint des U17. Le directeur du centre de formation reste Jean-François Pien.

