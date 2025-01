Mercato : Le RC Lens signe une recrue, les détails sur l’arrivée de Pau Lopez

Le RC Lens tient enfin sa nouvelle recrue ! Pau Lopez, après un passage difficile à Gérone où il était prêté par l’OM, a décidé de rejoindre les Sang et Or durant ce mercato.

Pau Lopez rejoint le RC Lens, officialisation imminente

Pau Lopez va bien porter les couleurs du RC Lens ! Après avoir passé sa visite médicale avec succès ce mardi, le gardien espagnol, prêté à Gérone par l’Olympique de Marseille, va s’engager avec le club artésien, selon RMC Sport. Les différentes parties sont tombés d’accord sur un prêt avec option d’achat, incluant une prise en charge partielle du salaire.

Cette arrivée marque ainsi un nouveau tournant dans la carrière du portier de 30 ans. Peu utilisé à Gérone où il n’a disputé qu’un seul match de Coupe du Roi cette saison, Pau Lopez va retrouver un championnat qu’il connaît bien pour avoir défendu les couleurs de l’OM pendant trois saisons.

Mercato : Son arrivée accélère le départ de Brice Samba

Ce prêt au RC Lens s’inscrit dans un contexte mouvementé. Le départ de Brice Samba vers Rennes se rapproche de plus en plus, et l’arrivée de Pau Lopez vient combler ce vide. Le gardien espagnol apportera son expérience et sa qualité technique à un effectif lensois déjà bien armé.

En somme, ce transfert est une excellente nouvelle pour le RC Lens, qui renforce son effectif avec un gardien expérimenté. Pour l’Olympique de Marseille, cette opération permet de libérer une place d’étrangers et d’alléger la masse salariale. L’OM pourra ainsi se concentrer sur d’autres dossiers lors de ce mercato hivernal.