Real Madrid : Zidane humilié par une D3 en Coupe du Roi

Publié le 21 janvier 2021 à 09:20

Quelques jours après son élimination en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid de Zinédine Zidane a subi une nouvelle déconvenue, plus humiliante cette fois. Les Madrilènes se sont inclinés sur la pelouse du CD Alcoyano (1-2 ap), club de troisième division, en seizième de finale de la Coupe du Roi. Ça commence à sérieusement sentir le roussi pour l'entraîneur français...

Le Real Madrid s'enfonce dans la crise après Alcoyano

Zinédine Zidane et son Real Madrid viennent de prendre une très grosse claque. "Personne n'échappera à cette honte", titre Marca ce jeudi matin. Cette honte, elle survient à la suite de la défaite des Merengue sur la pelouse d'Alcoyano, petit club promu cette saison en Segunda B, la troisième division espagnol. Le Real s'est incliné après prolongation, à 11 contre 10, avec, en fin de match, Karim Benzema, Tony Kroos ou encore Eden Hazard... Alcoyano a un budget global de 800 000 euros, contre 617 millions pour le Real Madrid, précise L'Equipe. Un exploit pour le club de la ville d'Alcoy, située au sud de Valence. Une désillusion de plus pour Zidane. Après une élimination en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao ce week-end, cette défaite en seizième de finale de la Coupe du Roi fait très mal et met le champion du monde 1998 une fois de plus sur la sellette. Il ne reste plus à Zizou que la Liga et la Ligue des champions pour sauver sa tête et sa saison, à moins qu'il ne soit remercier avant.

Zinédine Zidane : "Ce n'est pas une honte"

"C'est un moment difficile car nous voilà hors de la Coupe. Je suis l'entraîneur, donc c'est moi le responsable et j'assume cette défaite, a commenté le coach du Real Madrid. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs car ils ont tout essayé. Malheureusement, en ne marquant pas le deuxième but nous avons pris le risque que l'adversaire retourne la situation en sa faveur. Je n'aime pas perdre c'est évident mais je ne peux pas dire que ce revers est le pire de ma carrière. Ce n'est pas une honte d'être éliminé de la sorte car ce sont des choses qui arrivent dans le football." Elles n'arrivent quand même pas si souvent que ça au Real Madrid. C'est la première fois depuis 2009 que la Maison Blanche se fait sortir de la Coupe du Roi par une équipe de division inférieure. 2e de Liga avec quatre points de retard sur l'Atlético de Madrid et deux matches en plus, le Real Madrid est en plein doute et l'avenir de Zidane sur le banc plus que jamais remis en question. Les Madrilènes affronteront l'Atalanta Bergame en huitièmes de finale de la Ligue des champions dans un mois, avec le Français toujours à la tête de l'équipe première ?













Par Matthieu