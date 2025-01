Mercato Stade Rennais : Nouveau rebondissement pour Brice Samba

Le transfert de Brice Samba du RC Lens au Stade Rennais pourrait finalement se décanter dans les jours à venir. Priorité de Jorge Sampaoli pour remplacer Steve Mandanda, le gardien de 30 ans devrait effectivement quitter les Sang et Or cet hiver.

Mercato Stade Rennais : Brice Samba va quitter le RC Lens

D’après Livefoot, face à la première offensive du Stade Rennais, les Sang et Or ont tenté de conserver leur portier, qui a fait comprendre à sa direction qu’il souhaitait bien rejoindre le groupe de Jorge Sampaoli en Bretagne. Premier rebondissement dans ce dossier hivernal puisque le club nordiste a fini par ouvrir la porte à un transfert de Brice Samba.

Mais contre toute attente, les dirigeants lensois ont fait machine arrière. Selon plusieurs sources concordantes, l’attitude et la communication du SRFC n’ont pas été du goût du RC Lens. Finalement, le transfert de Brice Samba a été remis en question. Le portail sportif assure toutefois que cette affaire devrait prochainement connaître un nouvel épisode avec l’arrivée de l’ancien Marseillais chez les Rouge et Noir.

Plus qu’une question de temps entre Brice Samba et le SRFC ?

Ce dimanche, au micro de DAZN, Pierre Dréossi a fait le point sur la situation de Brice Samba. Le directeur général du RC Lens a notamment confirmé le possible départ de son gardien de but, fortement pressenti à Rennes.

« Brice Samba a été annoncé partant. Après ce qui est annoncé n’est pas de la responsabilité du RC Lens. Deux trois petites précisions. Brice est venu me voir fin d’année pour me dire que son souhait était de partir. On était un peu étonné, mais bon. Ça s’est passé comme ça. On a été contacté par Rennes et on est en négociations. Les négociations se sont un peu, pas stoppées, mais crispées. Mais on est toujours en négociations (…) En tout cas, j’espère une fin de négociations pour savoir s’il partira ou pas », a déclaré le dirigeant lensois.

D’après Livefoot, le transfert de Brice Samba au Stade Rennais devrait se concrétiser dans les prochains jours. Le site francilien ajoute même qu’il ne s’agit plus que d’une question de temps. Face à la communication intempestive du SRFC, l’ancien club entraîné par Franck Haise a voulu faire preuve d’autorité, notamment face à son ancien dirigeant, Arnaud Pouille, qui dirige désormais le Stade Rennais. Cette tension entre les deux clubs perturbe les négociations, mais ne devrait pas faire capoter l’arrivée de Samba à Rennes.