Mercato PSG : Matvey Safonov bientôt viré du Paris SG ? Une annonce fracassante tombe !

Matvey Safonov est au cœur d’une rumeur folle alors que le mercato d’hiver bat son plein. Alors que le gardien de but russe semble s’installer progressivement dans les buts du Paris SG, il pourrait bien quitter la capitale pour une raison surprenante.

Le PSG se donne les moyens de se renforcer à différents postes pour consolider son effectif. Alors que les rumeurs d’un départ de Marquinhos reviennent avec insistance et que Kimpembe peine à revenir à la compétition, le club de la capitale s’aligne sur la piste d’un défenseur central évoluant à l’AFC Bournemouth. Il s’agit de Illya Zabarnyi, un Ukrainien de 22 ans.

Cependant, le contexte géopolitique actuel, marqué par la guerre en Ukraine, complique considérablement ce dossier. En effet, le jeune défenseur de Bournemouth aurait refusé de rejoindre le club de la capitale en raison de la présence de Matvey Safonov, gardien de but russe. Selon les informations de Loïc Tanzi, Zabarnyi ne souhaite pas évoluer dans un même effectif qu’un joueur russe en raison du conflit qui oppose les deux pays.

« Ce n’est pas tant le fait qu’il soit Russe, c’est qu’il se dit, je suis défenseur central, il y a un gardien, on a deux postes qui sont ultra-connectés sur le terrain, si jamais, on a un problème, je ne veux pas qu’on en vienne à ce que je sois Ukrainien et lui Russe pose problème dans l’effectif », a révélé le journaliste de L’Equipe dans le podcast de France Bleu, 100% PSG la tribune.

Matvey Safonov sacrifié par le Paris SG pour Illya Zabarnyi ?

Face à ce refus, le Paris Saint-Germain se retrouve dans une situation délicate. Le club parisien, séduit par le profil de Zabarnyi, pourrait être tenté de se séparer de Matvey Safonov afin de convaincre l’Ukrainien de rejoindre la capitale. « Le PSG s’est même posé la question de vendre Safonov pour le faire venir », a fait savoir Loïc Tanzi.

Cependant, cette solution n’est pas sans risque. Vendre un gardien de but aussi performant que Matvey Safonov pourrait fragiliser l’effectif parisien. Il reste à voir comment le PSG va gérer cette situation. Le club pourrait tenter de convaincre Zabarnyi de revoir sa position, ou bien se tourner vers d’autres pistes pour renforcer sa défense.