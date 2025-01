Mercato PSG : Rodrigo Mora, une piste sérieuse du Paris SG cet hiver ?

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, dégote un nouveau crack au Portugal. Le buteur portugais, Rodrigo Mora, attise les convoitises du Paris SG.

Mercato PSG : Rodrigo Mora intéresse le Paris SG

Le PSG flaire encore certaines pistes au Portugal pendant ce mercato hivernal pour renforcer son effectif. Selon les informations de SportsZone, le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos, aurait jeté son dévolu sur une nouvelle pépite portugaise : Rodrigo Mora. Le jeune milieu offensif du FC Porto, âgé de seulement 17 ans, est suivi de très près par les pensionnaires du Parc des Princes.

Rodrigo Mora, formé au sein du centre de formation du FC Porto et lié au club jusqu’en 2027, s’impose progressivement en équipe première. Les dernières semaines de 2024 ont été particulièrement convaincantes.

Titulaire lors des victoires face à Moreirense (3-0) et Boavista (4-0), le jeune Portugais a brillé en inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives. Déjà passeur décisif lors de son entrée en jeu contre Estrela Amadora (2-0), Rodrigo Mora affiche des statistiques impressionnantes avec 3 buts et 3 passes décisives en seulement 7 matchs de Liga Portugal.

Le PSG n’a pas encore entamé de discussions avec le FC Porto pour recruter Rodrigo Mora cet hiver. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de l’attaquant portugais est estimée à 10 millions d’euros.