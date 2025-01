Mercato Stade Rennais : C’est confirmé pour Lilian Brassier !

Le Stade Rennais accélère sur le dossier Lilian Brassier ! Le défenseur central de l’OM pourrait bientôt faire son grand retour en Bretagne durant ce mercato.

Mercato : Le Stade Rennais déterminé à récupérer Lilian Brassier

L’avenir de Lilian Brassier à l’Olympique de Marseille semble de plus en plus incertain. Recruté en début de saison pour renforcer l’axe de la défense phocéenne, le joueur formé à Rennes n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Les changements tactiques et les difficultés collectives de l’équipe n’ont pas facilité son intégration.

Face à cette situation, l’OM ne ferme pas vraiment la porte à un départ de Lilian Brassier. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent. Le journaliste Romain Molina confirme en effet que le Stade Rennais est très intéressé par le retour de son ancien joueur. Les dirigeants bretons souhaitent renforcer leur défense centrale et estiment que Brassier pourrait apporter une plus-value à l’équipe.

Une clause favorable pour son retour en Bretagne

La direction du SRFC détient d’ailleurs d’un argument de poids dans ce dossier. Le Stade Rennais dispose d’un pourcentage à la revente sur le transfert de Lilian Brassier à Marseille. Ainsi, un retour du joueur en Bretagne permettrait au club breton de récupérer une partie de la somme investie.

🚨| Rennes veut faire revenir Lilian Brassier, formé au club !!



Le club breton possède déjà un % à la revente sur les 12M€ que l’OM versera à Brest.#TeamOM #MercatOM | @Romain_Molina pic.twitter.com/rTrVOt8RYb — ActuOlympien (@ActuOlympien) January 8, 2025

Cependant, le Stade Rennais doit d’abord finaliser le départ de Christopher Wooh avant de se lancer à l’assaut de Lilian Brassier. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour le défenseur central de l’OM, qui pourrait ainsi boucler la boucle en revenant dans son club formateur.