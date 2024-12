Mercato Stade Rennais : Steve Mandanda sur le départ du SRFC cet hiver ? La décision du club tombe !

Le gardien de but du Stade Rennais, Steve Mandanda, n’est pas menacé au SRFC. Le nouvel entraîneur du club breton, Jorge Sampaoli, le rassure une fois encore.

Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli compte sur Steve Mandanda au SRFC

Depuis quelques jours, des rumeurs circulaient concernant l’avenir du gardien de but du Stade Rennais, Steve Mandanda. Certains médias avaient indiqué que le torchon brûlait de nouveau entre l’international tricolore et son nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli. Les relations entre les deux hommes à l’Olympique de Marseille n’étaient pas bonnes et la situation n’aurait pas changé maintenant qu’ils se retrouvent au SRFC.

Selon les informations de RMC Sport, Jorge Sampaoli ne serait pas satisfait des performances de Steve Mandanda et souhaiterait désormais recruter un gardien titulaire lors du prochain mercato hivernal. La direction sportive du SRFC, menée par Frédéric Massara, aurait déjà identifié quelques pistes pour remplacer Steve Mandanda.

Le nom de Walter Benítez, actuellement au PSV Eindhoven, revient avec insistance. Selon les informations de Jeunes Footeux, le Stade Rennais s’est également renseigné sur la situation d’Illan Meslier qui évolue actuellement à Leeds United.

Mais la situation est tout autre. En conférence de presse avant la rencontre face à Angers SCO, Jorge Sampaoli s’est prononcé sur l’avenir de Steve Mandanda. Le technicien argentin a indiqué qu’il compte sur l’international tricolore.

« Pour moi, Steve réalise de bonnes performances, il n’a pas de responsabilités dans nos derniers résultats. C’est un joueur très professionnel pour qui j’ai énormément de respect, et aujourd’hui, je ne me pose pas vraiment de questions sur l’identité du gardien. S’il y a des postes sur lesquels il faudrait réfléchir, ce sont d’autres postes que celui de gardien », a déclaré le technicien rennais.

D’autres postes seront renforcés lors du prochain mercato hivernal.