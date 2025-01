Mercato AJ Auxerre : Han-Noah Massengo de retour à l’AJA

Près de deux ans après son premier passage à l’AJ Auxerre, Han-Noah Massengo revient en Bourgogne. Le milieu défensif franco-congolais de 23 ans rejoint l’AJA sous forme de prêt, en provenance du club anglais Burnley FC.

Formé au Blanc-Mesnil FC, Han-Noah Massengo a évolué dans plusieurs clubs en France avant de s’expatrier en Angleterre. Il a notamment porté les couleurs de l’AS Monaco entre 2016 et 2018, avant de s’engager avec Bristol City pour 8 millions d’euros. Après quatre saisons en Championship, il avait déjà été prêté à l’AJ Auxerre lors de la seconde moitié de la saison 2022-2023.

Durant ce passage de six mois, Massengo a disputé 15 matchs et délivré une passe décisive sous le maillot auxerrois. Ses performances convaincantes ont marqué les esprits des dirigeants du club, qui ont souhaité le rapatrier pour renforcer leur effectif. Bien que l’AJA affiche de belles prestations en Ligue 1 depuis sa montée, l’expérience et la qualité de Massengo pourraient être précieuses pour atteindre les objectifs du club cette saison.

We can confirm that Han-Noah Massengo has joined Ligue 1 side Auxerre on loan until the end of the season.



Best of luck! 🤝