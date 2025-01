OM Mercato : Le RC Lens travaille déjà sur l’arrivée de Bamo Meïté !

Le RC Lens se montre très actif en ce début de mercato. Après avoir enrôlé Pau Lopez, le club lensois tente désormais de déloger Bamo Meïté de l’OM.

Le RC Lens ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir officialisé l’arrivée de Pau Lopez en provenance de l’Olympique de Marseille, le club artésien cible désormais un autre joueur marseillais : Bamo Meïté. Le défenseur central ivoirien, arrivé en provenance de Lorient, ne parvient pas à s’imposer au sein de l’effectif de l’OM.

Peu utilisé par l’entraîneur Roberto De Zerbi, Bamo Meïté n’a disputé que trois petites rencontres de Ligue 1 cette saison. Et l’arrivée de Luiz Felipe ne devrait pas améliorer sa situation à l’OM. Conscient qu’il lui sera difficile d’inverser la tendance, l’ancien Lorientais pourrait donc quitter la cité phocéenne dès cet hiver.

Plusieurs clubs s’activent déjà en coulisse pour le recruter. Après Montpellier et Glasgow Rangers, c’est autour du RC Lens de s’inviter dans la danse. La Tribune OM assure que les Sang et Or, à la recherche d’un renfort défensif, verrait d’un bon œil l’arrivée de l’Ivoirien. Bamo Meïté pourrait notamment pallier un éventuel départ d’Abdukodir Khusanov ou de Kevin Danso, très courtisé cet hiver.

L’OM attend une offre de plus de 10 millions d’euros pour son transfert

Des émissaires du RC Lens auraient déjà manifesté leur intérêt pour le joueur de 23 ans. Il reste à savoir si Bamo Meïté est intéressé par le projet lensois. Quoi qu’il en soit, l’OM ne lâchera pas si facilement sa pépite. Les dirigeants marseillais, qui avaient déboursé 10,5 millions d’euros pour s’attacher les services de Meïté, espèrent récupérer une partie de cette somme.

🚨🚨 Lens s'intéresse à Bamo Meité, mais aussi Reims et un club de Serie A.



L'OM attend toujours une offre satisfaisante pour Bamo Meïté..#TeamOM #MercatOM | @LaTribuneOM pic.twitter.com/4lHTce9OEx — ActuOlympien (@ActuOlympien) January 8, 2025

Les différents prétendants sont donc prévenus. En plus du RC Lens, le Stade de Reims et un club de Serie A, dont l’identité n’a pas été dévoilée, seraient également sur les traces de Bamo Meïté. Ce dossier pourrait ainsi évoluer dans les jours à venir.