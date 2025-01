ASSE : Comment Eirik Horneland peut-il sauver l’AS Saint-Etienne ?

L’ASSE n’est plus barragiste après sa victoire contre le Stade de Reims, mais sa situation n’est pas encore sécurisée. Eirik Horneland doit encore enchaîner plusieurs victoires pour assurer le maintien. Emmanuel Petit lui montre d’ailleurs la voie à suivre.

L’AS Saint-Etienne extrêmement fragile à l’extérieur

L’ASSE a mis un terme à sa série de quatre défaites consécutives en s’imposant face au Stade de Reims samedi dernier. Toutefois, le club stéphanois reste menacé de relégation en Ligue 2. Les Verts, 15èmes, ne possèdent qu’un point d’avance sur le FC Nantes, en position de barragiste. Après cette victoire encourageante, Saint-Etienne se déplace à Paris pour affronter le PSG.

Eirik Horneland, le nouvel entraîneur, a promis de rivaliser avec le leader, mais la tâche s’annonce ardue. En effet, en plus de la puissance du PSG, l’ASSE souffre d’une extrême fragilité à l’extérieur. Les Stéphanois ont perdu sept de leurs huit matchs disputés loin de Geoffroy-Guichard cette saison, subissant des défaites humiliantes à Brest (4-0), Nice (8-0) et Rennes (5-0). Au total, ils ont concédé dix défaites et encaissé 35 buts en 16 journées.

Emmanuel Petit alerte : L’ASSE doit absolument gagner à domicile pour espérer se maintenir

Interrogé par MadeInFoot sur les chances de maintien de l’ASSEen Ligue 1, Emmanuel Petit s’est montré pessimiste. Selon le champion du monde 1998, l’AS Saint-Etienne, qui encaisse beaucoup de buts et marque peu, ne pourra se maintenir qu’en améliorant son bilan à l’extérieur et en devenant plus solide à domicile.

« Je pense que le salut de l’ASSE, avec son formidable public, passe par Geoffroy-Guichard. Si les Verts parviennent à devenir intraitables à domicile, ils auront de meilleures chances de se maintenir », a-t-il expliqué. Le bilan des Verts à domicile en championnat est de 5 vicoires et 3 défaites.