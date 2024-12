Classement ASSE : Un défi de taille pour Eirik Horneland à Saint-Etienne

Le classement actuel de l’ASSE et les statistiques de l’équipe sont préoccupants. Un défi de taille attend par conséquent Eirik Horneland, le nouvel entraîneur. Il est censé apporter l’électrochoc nécessaire pour réveiller, puis relancer les Verts.

Classement ASSE : Pire attaque et pire défense : L’ASSE au bord du précipice !

L’ASSE est 16e au classement de la Ligue 1 avec seulement 13 points sur 45 possibles. Mais ce n’est pas tout ! Le bilan statistique des Stéphanois est alarmant. Ils ont concédé 34 buts en 15 matchs disputés et n’ont marqué que 12 buts en championnat. Ils se classent deuxièmes, tant au classement des plus mauvaises attaques que des pires défenses.

Plus inquiétant encore, l’AS Saint-Étienne détient le record des plus lourdes défaites cette saison en Ligue 1, avec un cinglant (8-0) concédé face à l’OGC Nice et un (5-0) face au Stade Rennais à Rennes.

Horneland pourra-t-il provoquer le déclic pour sauver Saint-Etienne du naufrage ?

Incapable de redresser la situation, Olivier Dall’Oglio a été limogé au profit d’Eirik Horneland. La tâche qui attend le nouvel entraîneur est donc immense. Il doit faire remonter l’ASSE au classement le plus rapidement possible, afin de lui éviter une fin de saison stressante. Le technicien norvégien n’aura pas le temps de s’acclimater à la Ligue 1. Son équipe doit être performante immédiatement, dès le prochain match contre le Stade de Reims, le 4 janvier, pour mettre fin à la série noire de cinq défaites consécutives.

« Nous sommes conscients de la situation actuelle, il nous suffit de regarder le classement. Notre rôle est de développer cette équipe à court terme, pour en tirer des bénéfices à long terme. Ce sera un travail au jour le jour », a déclaré Eirik Horneland, dans la foulée de sa nomination.

L’ASSE est en lutte d’une part avec les deux clubs relégables : la lanterne rouge, le Montpellier HSC (9 points) et le Havre AC (12 points), mais aussi avec Angers SCO (13 points) et le FC Nantes (14 points), qui sont juste devant elle au classement. Une lutte pour le maintien qui se jouera jusqu’à la dernière journée de la saison. Eirik Horneland réussira-t-il sa mission de sauvetage ? Réponse en mai 2025.