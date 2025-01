ASSE : Eirik Horneland confirme quatre forfaits à Saint-Etienne contre le PSG

L’ASSE va affronter le PSG, privé de quatre joueurs dont l’indisponibilité a été confirmée par Eirik Horneland, le nouvel entraîneur, lors de la conférence de presse d’avant-match.

ASSE : Wadji, Monconduit, Aiki et Moueffek forfaits contre le PSG

L’ASSE se rendra au Parc des Princes pour affronter le PSG, mais devra composer sans quatre éléments clés de son effectif. L’entraîneur stéphanois, Eirik Horneland, l’a confirmé en conférence de presse d’avant-match.

Ibrahima Wadji, Thomas Monconduit, Ayman Aiki et Aïmen Moueffek sont tous forfaits pour cette rencontre. Les trois premiers souffrent encore de blessures, tandis que Moueffek a été malade en début de semaine.

Saint-Etienne : Davitashvili de retour pour affronter le Paris Saint-Germain

En revanche, une bonne nouvelle pour les Verts : Zuriko Davitashvili, absent lors du dernier match de l’ASSE face au Stade de Reims pour cause de maladie, est de retour et opérationnel. L’ailier géorgien devrait apporter un plus offensif à l’équipe stéphanoise contre les Parisiens.

Mathieu Cafaro, qui l’avait remplacé au poste d’ailier gauche lors de la précédente rencontre, pourrait est en concurrence avec l’ancien Bordelais.