ASSE : Bonne nouvelle, l’AS Saint-Etienne renforcée pour défier le PSG

Eirik Horneland, nouveau coach de l’ASSE, pourra compter sur deux nouveaux joueurs pour affronter le PSG. Absents lors du match contre le Stade de Reims, ils sont de retour pour préparer la rencontre prévue au Parc des Princes, dimanche. C’est une excellente nouvelle pour le nouvel entraîneur.

ASSE : Amougou et Davitashvili de retour pour le Paris Saint-Germain

L’ASSE n’était pas au complet pour sa victoire face au Stade de Reims et ne le sera pas non plus pour affronter le PSG dimanche soir. Néanmoins, le nouvel entraîneur des Verts, Eirik Horneland, peut se réjouir du retour à l’entraînement de deux joueurs clés, absents lors du dernier match.

Selon les informations de Peuple-Vert, Mathis Amougou, touché au mollet, a repris l’entraînement collectif. Le jeune milieu de terrain, formé à Saint-Etienne, avait manqué les rencontres contre l’OM en coupe de France et Reims. Il devrait figurer dans le groupe pour affronter le PSG, mais une titularisation semble peu probable. En effet, le trio Mouton – Bouchouari – Ekwah a livré une prestation convaincante face aux Rémois.

Par ailleurs, Zuriko Davitashvili, meilleur buteur des Verts (avec 5 buts et 2 passes décisives), a également repris l’entraînement après avoir été malade, d’après la source. L’ailier géorgien pourrait retrouver sa place de titulaire contre le Paris SG, si Eirik Horneland décide de modifier son onze de départ.

Ces retours sont une excellente nouvelle pour l’ASSE, qui pourra compter sur un effectif plus étoffé pour ce match important, comptant pour la 17e journée de Ligue 1.