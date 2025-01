Dans le cadre de sa lutte pour se maintenir en Ligue 1, le Montpellier HSC intensifie ses recherches sur le marché des transferts hivernal. Parmi les pistes étudiées, le nom de Ruben Aguilar, actuellement sous contrat avec le RC Lens, revient avec insistance.

Ruben Aguilar, une solution pour le poste de latéral droit ?

Dernier au classement de la Ligue 1, le Montpellier HSC doit impérativement renforcer son effectif pour éviter une descente en Ligue 2. Jean-Louis Gasset, l’entraîneur du club, ne cesse de souligner l’importance d’ajouter de la qualité à son équipe. Parmi les priorités, le MHSC cible un attaquant polyvalent ainsi qu’un latéral droit capable d’apporter une solidité défensive et un soutien offensif.

Dans cette optique, le club héraultais s’intéresse au profil de Ruben Aguilar. L’international français de 31 ans, qui évolue actuellement au RC Lens, connaît déjà bien le Montpellier HSC, puisqu’il y a évolué entre 2017 et 2019. Lors de son passage, il a disputé 68 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant un but et délivrant sept passes décisives. Son expérience à Montpellier, bien que courte, a marqué les esprits.

Mercato Montpellier HSC : Ruben Aguilar de retour au MHSC ? 3

Une opportunité pour les deux parties

Peu utilisé au RC Lens cette saison, Ruben Aguilar ne totalise que 269 minutes de jeu en seulement cinq apparitions. En manque de temps de jeu, le latéral pourrait se laisser séduire par un retour au MHSC, d’autant qu’il semble ouvert à l’idée de rejoindre le club, quelle que soit sa division (Ligue 1 ou Ligue 2).

Les dirigeants montpelliérains envisageraient de négocier un prêt avec leurs homologues lensois pour s’attacher les services du joueur. Si cette opération aboutit, elle constituerait un renfort précieux pour Jean-Louis Gasset, qui doit composer avec l’absence de Nikola Maksimović, récemment blessé.