Transfert-Choc : Le PSG fait craquer le Napoli ! Kvaratskhelia arrive à Paris

Le PSG se rapproche sérieusement de ce qui pourrait être le plus gros coup de ce mercato hivernal : le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia. Aux dernières nouvelles, le Paris SG serait parvenu à faire craquer le Napoli pour l’attaquant géorgien.

Accord entre le PSG et le Napoli pour le transfert de Kvaratskhelia

Désireux de s’offrir un ailier de classe mondiale pour remplacer Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid l’été passé, le Paris Saint-Germain serait sur le point de s’offrir les services du talentueux attaquant du SSC Naples, Khvicha Kvaratskhelia. Après l’échec de sa tentative du dernier mercato estival, le club de la capitale est revenu à la charge lors de cette fenêtre de recrutement de l’hiver.

Et selon les informations de Gianluca Di Marzio, un accord verbal aurait été conclu entre les dirigeants des deux clubs pour le transfert de l’international géorgien de 23 ans. Luis Campos, conseiller sportif du PSG, et son homologue napolitain auraient prévu de se voir la semaine prochaine afin de finaliser un accord sur la base d’un montant compris entre 70 et 75 millions d’euros.

Toujours selon le journaliste italien, le défenseur parisien Milan Skriniar, dont la décision est attendue ce weekend, pourrait être inclus dans la transaction. Mais le joueur de 29 ans souhaiterait en priorité retourner en Serie A.

L’ancien défenseur central de l’Inter Milan rejoindrait l’effectif d’Antonio Conte sous la forme d’un prêt avec prise en charge intégrale de son salaire par le club d’Aurélio De Laurentiis. L’affaire devrait donc se résoudre rapidement puisque le Paris SG et le clan Kvaratskhelia se seraient déjà mis d’accord contractuellement.

Le Paris SG déroule le tapis rouge à Khvicha Kvaratskhelia

Selon Fabrizio Romano et plusieurs autres médias italiens, depuis le mois de juin passé, le Paris Saint-Germain et Khvicha Kvaratskhelia ont trouvé un terrain d’entente sur la base d’un contrat de cinq ans assorti d’un salaire annuel de 8,5 millions d’euros pouvant monter jusqu’à 11 millions d’euros avec les divers bonus. L’agent Jorge Mendes serait également impliqué dans les négociations afin d’accélérer le processus. Alors que Randal Kolo Muani et Marco Asensio seraient poussés vers la sortie cet hiver, le Paris SG pourrait renforcer son secteur offensif avec l’arrivée du phénomène Kvaratskhelia.