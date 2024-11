Mercato PSG : Enrique scelle le sort de Randal Kolo Muani !

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a rencontré Luis Campos pour trancher la situation de Randal Kolo Muani, qui joue très peu depuis le début de la saison.

Mercato PSG : Luis Enrique ne croit pas en Randal Kolo Muani

Recruté à prix d’or l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani peine à s’imposer au Paris Saint-Germain. Malgré son talent indéniable, l’attaquant français, âgé de 25 ans, voit son temps de jeu se réduire comme peau de chagrin sous les ordres de Luis Enrique. Selon les dernières informations de RMC Sport, un départ lors du prochain mercato hivernal ne serait pas à exclure.

Le manque de temps de jeu, associé à la concurrence féroce en attaque, pousse l’international tricolore à envisager de nouvelles perspectives. Surtout que Luis Enrique ne semble pas du tout compter sur lui. En effet, depuis le début de la saison, Kolo Muani n’a été titularisé qu’à deux reprises en toutes compétitions.

Luis Enrique a souvent opté pour un système sans véritable avant-centre, préférant aligner des joueurs plus mobiles comme Marco Asensio ou Kang-In Lee. Interrogé sur ses choix tactiques, le technicien espagnol a clairement indiqué qu’il n’était pas convaincu par le profil de Kolo Muani.

« Je cherche le meilleur pour mon équipe. J’entends les critiques, on peut critiquer le 9 quand on ne marque pas. Je connais les critiques, je les accepte. J’utilise un 9 quand c’est opportun et en fonction de ce que je souhaite », a confié l’ancien coach du Barça en conférence de presse.

Cette situation est d’autant plus préoccupante pour Kolo Muani qu’elle risque de compromettre sa place en équipe de France. L’ancien attaquant du FC Nantes pourrait donc aller voir ailleurs dès cet hiver. Surtout que plusieurs pensionnaires de Premier League seraient prêts à le relancer dans la seconde moitié de saison.

L’Angleterre, une destination privilégiée pour Kolo Muani ?

L’avenir de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain semble de plus en plus incertain. En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, l’attaquant français pourrait quitter le club de la capitale lors du prochain mercato hivernal. Selon les informations du média anglais TBR Football, Arsenal serait très intéressé par le profil de l’international tricolore.

Les Gunners envisageraient un prêt de six mois assorti d’une option d’achat pour renforcer leur secteur offensif. Ce n’est pas la première fois qu’un club anglais se penche sur le cas de Kolo Muani. Newcastle et Manchester United avaient déjà manifesté leur intérêt par le passé. Mais c’est Arsenal qui semble avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier.

Pep Guardiola, le manager de Manchester City, apprécierait également le profil du natif de Bondy. Après avoir dépensé 95 millions d’euros pour l’attirer en août 2023, le Paris SG aimerait empocher au moins 75 millions d’euros sur son éventuel départ. Affaire à suivre donc…