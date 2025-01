Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset annonce des départs imminents au mercato hivernal

Le Montpellier HSC est en pleine réflexion stratégique pour renforcer son effectif et améliorer ses performances en Ligue 1 lors de la seconde moitié de la saison. Avant d’accueillir de nouveaux joueurs, le club devra procéder à des ventes pour libérer de la place, tant sur le plan financier qu’au sein de l’effectif. En conférence de presse, Jean-Louis Gasset a laissé entendre que des départs étaient probables dès la semaine prochaine.

Jean-Louis Gasset s’exprime sur les mouvements du mercato

Lors d’une récente conférence de presse, Jean-Louis Gasset, entraîneur du Montpellier HSC, a confirmé que le recrutement de nouveaux joueurs, tels que Wissam Ben Yedder, dépendrait d’abord de plusieurs départs. Actuellement confronté à des contraintes budgétaires, le club n’a pas d’autre choix que de vendre certains de ses joueurs pour espérer financer de nouvelles recrues.

« Il faut qu’on vende des joueurs. Je l’ai toujours dit : on prendra là où on vendra. Donc, on va passer, je pense, un mois de janvier terrible (sourire). Je ne pense pas qu’il y aura d’arrivée tant qu’il n’y aura pas de départ », a expliqué le technicien français de 70 ans.

Avant le prochain match contre Angers SCO, Gasset a réitéré cette position :

« Pour ce mercato, on n’est pas maître de notre destin. On dit qu’il y aura des arrivées seulement s’il y a des départs. Nous sommes le 10 janvier, donc peut-être que certains clubs envisagent de recruter nos joueurs, mais eux, ils ne sont pas pressés. C’est… long, très long.La priorité, c’est de gagner dimanche avec l’effectif actuel. Si, dans la semaine, un ou deux joueurs partent, on agira en conséquence. J’espère que ceux concernés par un transfert garderont la tête froide pour le match de dimanche. Ils ont l’obligation de bien jouer, quel que soit le contexte », a conclu Gasset.

Photo : Jean-Louis Gasset

Focus sur le match face à Angers SCO

En attendant des décisions concernant le mercato hivernal, le Montpellier HSC reste concentré sur son duel crucial contre Angers SCO ce dimanche. Ce match à domicile est une opportunité clé pour prendre des points dans la course au maintien en Ligue 1. Une victoire permettrait au club de maintenir l’espoir dans une saison qui s’annonce compliquée.