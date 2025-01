Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset serein avant d’affronter Angers SCO

Malgré un début de saison difficile marqué par des contre-performances, Jean-Louis Gasset garde espoir pour le maintien du Montpellier HSC. Lors d’une conférence de presse, le technicien français de 70 ans s’est montré confiant à l’approche du choc contre Angers SCO.

Jean-Louis Gasset : « Tant qu’il y a de l’espoir, il ne faut pas abandonner »

Le Montpellier HSC conclura la première moitié de saison ce dimanche avec un match crucial à domicile face à Angers SCO. Sur le papier, les Angevins partent favoris grâce à leurs récentes performances en Ligue 1. Toutefois, le stade de la Mosson pourrait une fois de plus être le théâtre d’une rencontre disputée, où les Montpelliérains savent se transcender. Ainsi, les hommes d’Alexandre Dujeux devront se préparer à un véritable combat.

En conférence de presse, Jean-Louis Gasset a affiché sa détermination et celle de son groupe : « On espère que ça va tourner parce que, franchement, on le mérite. Il y a eu des moments où nous n’étions pas prêts. Mais là, j’ai l’impression que nous sommes prêts pour un match comme celui de dimanche », a-t-il déclaré. Alors que la saison avance, l’ancien entraîneur de l’OL croit fermement en la possibilité de sauver son équipe.

Il a également insisté sur l’importance de conserver l’état d’esprit affiché lors des derniers matchs : « Sur nos performances récentes à la Mosson, nous étions sur la bonne voie. Continuons avec la même mentalité que face à Lille, Brest ou Nice, où nous avons tenu tête à des équipes plus fortes. Il faut maintenir cet état d’esprit, et le match contre Lyon en est un exemple. Dans la vie, tant qu’il y a de l’espoir, il ne faut jamais abandonner », a-t-il ajouté.

Photo : Jean-Louis Gasset

Khalil Fayad soutenu malgré son erreur contre Lyon

Jean-Louis Gasset est également revenu sur l’erreur de Khalil Fayad lors de la défaite contre l’Olympique Lyonnais le week-end dernier : « Après le match contre Lyon, Khalil était très affecté. Quand on est un jeune joueur, cela arrive : rater une occasion, puis marquer contre son camp dans les derniers instants. Je lui ai dit que c’est ça, l’expérience. La prochaine fois, dans une situation similaire, il saura faire le bon geste. Marquer, c’est ce qu’il y a de plus difficile au football. Nous travaillons beaucoup devant le but, et les joueurs font preuve d’une grande volonté. »