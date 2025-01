Montpellier HSC : Khalil Fayad, abattu après la défaite face à Lyon

La soirée de samedi a tourné au cauchemar pour Khalil Fayad, désigné par certains comme l’un des principaux responsables de la défaite du Montpellier HSC face à l’Olympique Lyonnais. Après la rencontre, le jeune milieu de terrain marocain est apparu profondément affecté, selon les déclarations de l’entraîneur Jean-Louis Gasset.

Khalil Fayad déçu après son match contre Lyon

Peu utilisé cette saison, Khalil Fayad n’a été titularisé qu’à trois reprises en cinq journées de Ligue 1. Lors de la reprise du championnat français, le samedi 4 janvier 2025, il a fait son entrée en jeu à la 75e minute, remplaçant Nikola Maksimović, sorti sur blessure. Malheureusement, la prestation du jeune joueur de 20 ans n’a pas répondu aux attentes.

Alors que le Montpellier HSC tenait bon face aux assauts de l’Olympique Lyonnais, l’entrée de Khalil Fayad a été marquée par deux erreurs décisives. D’abord, il a manqué une occasion en or, seul face à une cage vide. Puis, dans les arrêts de jeu (90e+1), il a inscrit un but contre son camp, offrant la victoire à Lyon et privant Montpellier d’un précieux match nul.

Jean-Louis Gasset défend son joueur

Désigné comme un des principaux acteurs de cette défaite, Khalil Fayad s’est effondré moralement à la fin du match. Jean-Louis Gasset, en conférence de presse, a toutefois tenu à relativiser la situation et à encourager son joueur :

« Il avait la tête basse et les larmes aux yeux. Je lui ai dit que cela faisait partie de l’apprentissage. Ce sont des erreurs que seuls ceux qui jouent peuvent commettre. La prochaine fois, il sera plus précis, car c’est un jeune joueur plein de qualités. Il s’est relâché en pensant que c’était déjà fait, mais dans ce métier, tant que le ballon n’a pas touché les filets, rien n’est gagné. »

À seulement 20 ans, Khalil Fayad devra faire preuve de résilience pour surmonter cette période difficile et retrouver confiance en ses capacités.