Montpellier HSC : Téji Savanier sévèrement sanctionné par le MHSC

Téji Savanier a été lourdement sanctionné suite à des propos déplacés adressés à un supporter lors du match entre le Montpellier HSC et le Puy-en-Velay FC. Selon les dernières informations, le meneur de jeu français, âgé de 33 ans, a perdu son brassard de capitaine et a écopé d’une amende financière.

Le Montpellier HSC sévit contre Téji Savanier

La sanction à l’encontre de Téji Savanier semblait inévitable, tant les critiques ont été nombreuses à son sujet. Outre les commentaires acerbes sur les réseaux sociaux, des personnalités comme le journaliste Daniel Riolo ont ouvertement appelé à des mesures drastiques.

« Les excuses de Téji Savanier ? Je ne les accepte pas. Moi, je le vire immédiatement du club. Quand on est capitaine, on a des responsabilités, et ce genre de propos trahit une attitude intolérable », a déclaré Daniel Riolo dans l’émission After Foot de RMC Sport. Les Ultras Paillade, groupe de supporters emblématique, ont également réagi par le biais d’un communiqué cinglant, exhortant le président Laurent Nicollin à prendre des mesures fermes.

« La désillusion est encore plus grande lorsque Téji Savanier, notre capitaine, se permet de répondre à un spectateur qu’être dernier de Ligue 1 « tant que je touche 210 000 €, je m’en fous ». Cette déclaration est la goutte de trop. Nous attendions des conséquences et des décisions fermes après cet épisode. Au lieu de cela, nous avons eu droit à un communiqué laconique », ont écrit les supporters.

🚨 𝗜𝗡𝗙𝗢 𝗕𝗘𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟 : Les sanctions infligées par Montpellier à Téji Savanier :



▫️ Brassard perdu

▫️ Sanction financière sous la forme d'un don à une association



Il sera tout de même présent dans le groupe face à l'OL ✅ pic.twitter.com/x155TOJlOI — BeFootball (@_BeFootball) January 3, 2025

Sanctions prises par le MHSC

Face à cette vague d’indignation, la direction du Montpellier HSC a réagi. Selon les informations de Be Football, Téji Savanier s’est vu retirer son brassard de capitaine et a été condamné à une sanction financière. La somme collectée sera versée à une organisation caritative. Malgré ces mesures, l’international français sera tout de même convoqué pour le match contre l’Olympique Lyonnais (OL).

Pour l’instant, le MHSC n’a pas publié de communiqué officiel détaillant ces décisions. Reste à savoir si ces sanctions suffiront à apaiser les tensions avec les supporters et les Ultras Paillade avant un duel crucial face aux Gones.