SRFC – OM : Marseille renverse le Stade Rennais et distance l’AS Monaco

L’OM poursuit sa marche en avant en s’imposant 2-1 sur la pelouse du Stade Rennais samedi soir. Grâce à cette victoire, les Phocéens creusent l’écart sur leurs poursuivants et confortent leur deuxième place au classement.

Stade Rennais – OM : Geronimo Rulli héroïque, Marseille s’impose face au SRFC

Dans un match serré, les deux équipes se sont livrées une bataille acharnée. Si l’Olympique de Marseille avait la possession, le Stade Rennais se montrait plutôt dangereux à travers des contre-attaques rapides. Les hommes de Jorge Sampaoli ont mis en évidence le talent et l’expérience de Geronimo Rulli, auteur d’un arrêt décisif, avant le penalty de la 32e minute.

Et comme à son habitude, le gardien de but argentin sort une nouvelle parade et envoie le tir d’Arnaud Kalimuendo sur le poteau. L’attaquant breton se rattrape à la 43e minute et ouvre le score pour le Stade Rennais sur une contre-attaque. Pris à défaut, l’Olympique de Marseille réagit immédiatement en remettant les pendules à zéro. Mason Greenwood est à la conclusion d’une belle action collective qui lui permet d’inscrire son 11e but de la saison.

Au retour des vestiaires, Marseille n’a pas mis de temps à se signaler. Quatre minutes seulement après la reprise, Adrien Rabiot bat Brice Samba d’une jolie tête croisée pour porter le score à 2-1. L’un des hommes du match aura indéniablement été Geronimo Rulli, le gardien marseillais. Le portier argentin a réalisé plusieurs arrêts décisifs, notamment en repoussant un penalty de Kalimuendo en première période.

Son intervention a été cruciale pour maintenir son équipe dans le match. Cette victoire permet à Marseille de prendre cinq points d’avance sur l’AS Monaco, son principal poursuivant. Les Marseillais confirment ainsi leur excellente forme du moment et se rapprochent un peu plus du PSG. Pour Rennes, la défaite est amère. Les Bretons ont dominé une partie de la rencontre mais n’ont pas su concrétiser leurs occasions.