ASSE Mercato : Ivan Gazidis tente un coup exceptionnel en attaque

Désireux d’attirer un grand attaquant pour renforcer l’équipe d’Eirik Horneland, le président de l’ASSE, Ivan Gazidis, rêverait d’un retour exceptionnel dans le Forez. Sauf que les Verts ne sont pas seuls sur cette piste.

ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne vise du lourd pour cet hiver

Après l’intronisation d’Eirik Horneland en qualité d’entraîneur, l’ASSE veut profiter de ce mercato hivernal pour renforcer l’effectif des Verts. Dans cette optique, Ivan Gazidis rêverait d’un grand retour à Saint-Étienne. En effet, selon les informations relayées ces derniers jours par Livefoot, les dirigeants stéphanois réfléchiraient à la possibilité de faire revenir Denis Bouanga dans le Forez durant ce mercato hivernal.

Après son départ de l’ASSE suite à la relégation en Ligue 2, Denis Bouanga brille en Major League Soccer avec Los Angeles FC. À 30 ans, l’international gabonais est devenu un acteur majeur du championnat américain grâce à des statistiques impressionnantes : 69 buts et 31 passes décisives en 106 matches, toutes compétitions confondues.

S’il évolue principalement en tant qu’ailier gauche, sa polyvalence et son efficacité font de lui un joueur incontournable. Sous contrat aux USA jusqu’en décembre 2027, Bouanga nourrit depuis plusieurs mois l’envie de retrouver la Ligue 1.

Déjà l’hiver dernier, le compatriote de Pierre-Emerick Aubameyang avait publiquement exprimé son souhait de revenir en Europe. Toutefois, les négociations n’avaient pas abouti pour diverses raisons. Aujourd’hui, la situation semble avoir évolué, et plusieurs clubs se montrent intéressés, dont l’ASSE, qui est loin d’être seule sur ce coup en France.

Le Stade Rennais insiste pour Denis Bouanga

Depuis deux saisons, Denis Bouanga figure sur les tablettes de Rennes. L’intérêt entre le club breton et l’attaquant gabonais ne date pas d’hier. Lorsqu’il brillait à Tours ou à l’ASSE, Denis Bouanga faisait déjà partie des cibles rennaises.

L’an dernier, une offensive avait été lancée, mais le club de Los Angeles avait fait barrage. Cet hiver, Rennes revient à la charge. Après les arrivées de Seko Fofana et de Brice Samba, le club breton serait proche d’enrôler l’ancien attaquant de l’AS Saint-Étienne.

Mercato : L’ASSE dans la course pour Denis Bouanga ?👇👇👇https://t.co/7hItTmXmG0 — LiveFoot.fr (@livefootfr) January 11, 2025

« Accord proche entre le Stade Rennais et le Los Angeles FC pour un transfert avoisinant les 8 M€ », assure l’Insider Djamel sur Twitter. Le natif de Le Mans serait très intéressé par l’idée de rejoindre la Bretagne, et un accord serait en bonne voie avec la direction du SRFC. Reste maintenant à savoir si Ivan Gazidis et l’AS Saint-Étienne parviendront à lui faire changer d’avis. Affaire à suivre…