OM : Les critiques s’intensifient contre Pierre-Emerick Aubameyang

Cet été, l’Olympique de Marseille est parvenu à frapper un très gros sur le marché des transferts en recrutant gratuitement Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de Chelsea. L’international gabonais a accepté de rejoindre l’OM malgré l’intérêt de nombreux clubs saoudiens prêts à mettre le paquet pour boucler sa signature.

S’il pouvait gagner un salaire colossal en Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement privilégié l’aspect sportif en signant à l’OM. Toutefois, ses débuts sous les couleurs phocéennes ne sont pas vraiment rassurants. Depuis l’entame de la saison, il n’a inscrit aucun but en Ligue 1 sous le maillot ciel et blanc. Ce manque de confiance suscite diverses interrogations sur sa forme et sa motivation. Même au Gabon, il n’est pas épargné par les critiques.

Ancien capitaine de la sélection gabonaise et ancien attaquant de l’OM, Daniel Cousin s’est montré direct sur les débuts de son compatriote à Marseille. « Aubame a 34 ans, il est toujours rapide. Mais j'ai toujours un point d'interrogation sur sa motivation. Et j'ai des doutes sur ce que je vois depuis le début de saison. À Nantes, il a été fantomatique. Un joueur de ce calibre doit tout donner », a-t-il déclaré à La Provence.

Pierre-Emerick Aubameyang, une déception pour le public gabonais

Malgré ses débuts compliqués à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang conserve toujours la confiance de la sélection du Gabon et a été convoqué pour les matchs internationaux de son pays pendant la trêve internationale. Cependant, les Panthères du Gabon ont été éliminées de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) lors des éliminatoires, après une défaite contre la Mauritanie (2-1), samedi dernier.

Cette élimination est un soulagement pour l'OM, qui pourra compter sur Aubameyang durant la CAN. Cependant, elle représente une énorme déception pour les supporters gabonais, qui avaient placé de grands espoirs en leur star. « On ne peut pas tout mettre sur le dos de Pierre-Emerick concernant l’élimination (...) Le public gabonais attendait Aubame comme un Drogba ou un Eto’o. Il était capitaine et les gens lui reprochaient de ne pas prendre assez la parole. Ils ont été déçus, il y avait énormément d’attentes autour de lui, mais ce n’est pas le sauveur », a expliqué Daniel Cousin.

Il est clair que les attentes sont élevées pour Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM en raison de son statut et de ses performances passées. Il lui faudra à présent surmonter ses difficultés et faire taire ces critiques sur le terrain en s’imposant comme une arme redoutable et efficace au sein de l’attaque phocéenne.