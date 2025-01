Mercato ASSE : Irvin Cardona prêt à aller au bras de fer pour Saint-Etienne ?

L’ASSE a de quoi être optimiste pour Irvin Cardona. Désireux de rapatrier l’attaquant lors de ce mercato d’hiver, le club stéphanois pourrait bénéficier d’un coup de pouce salvateur de la part de celui qui joue en prêt à l’Espanyol Barcelone.

Mercato ASSE : Vers un rebondissement dans le dossier Irvin Cardona à Saint-Etienne ?

Revoir Irvin Cardona à l’ASSE serait sans doute l’une des bonnes nouvelles de ce mercato d’hiver pour les supporters stéphanois. L’attaquant français a laissé des souvenirs positifs dans le Forez lors de son prêt la saison dernière. Arrivé en provenance du FC Augsbourg lors de la deuxième moitié de saison, il a grandement contribué à la montée en Ligue 1 de l’AS Saint-Etienne.

Cardona a terminé la saison avec 9 buts et 3 passes décisives en 20 matchs. Alors que le mercato hivernal bat son plein, les rumeurs d’un retour de Irvin Cardona chez les Verts sont de plus en plus persistantes. Ce dimanche, le dossier a connu un rebondissement avec les envies de départ du joueur de 27 ans de l’Espanyol Barcelone.

Plusieurs sources concordantes confirment l’intérêt de l’ASSE pour rapatrier l’attaquant. Le média espagnol El 1900 révèle d’ailleurs que Cardona a demandé à quitter l’Espanyol pour rejoindre Saint-Étienne. De son côté, l’insider Mohamed Toubache-Ter affirme que le dossier est en bonne voie.

Négociations en cours entre Saint-Etienne et Irvin Cardona

Si les négociations sont encore en cours, la volonté de l’attaquant et de l’ASSE semble être la même. Un prêt avec option d’achat pourrait être envisagé pour permettre à Irvin Cardona de retrouver les terrains de Ligue 1 sous les couleurs stéphanoises. Le retour de Irvin Cardona serait une excellente nouvelle pour les supporters stéphanois.

L’attaquant français a montré lors de son premier passage à Saint-Étienne qu’il avait les qualités pour briller en Ligue 1. Son expérience, sa technique et son sens du but seraient un atout majeur pour l’équipe d’Eirik Horneland.