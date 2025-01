Transfert OM : Pablo Longoria prévoit un deal avec l’OGC Nice

Sous la menace de voir Elye Wahi rejoindre West Ham cet hiver, l’OM travaille sur sa succession. Pablo Longoria serait déjà sur les traces d’un attaquant évoluant à l’OGC Nice.

Pablo Longoria a identifié le remplaçant d’Elye Wahi à l’OGC Nice

Grâce à sa récente victoire à Rennes (2-1), l’Olympique de Marseille conforte sa deuxième place au classement de Ligue 1. Mais malgré de solides performances, l’OM ne compte pas s’endormir sur ses lauriers. Le club présidé par Pablo Longoria souhaite apporter quelques retouches à son effectif en ce mercato d’hiver.

Si la défense peut être renforcée, c’est surtout le secteur offensif qui retient toute l’attention. En effet, la situation d’Elye Wahi est floue. L’attaquant français, arrivé avec de grandes ambitions, peine à confirmer et pourrait être poussé vers la sortie en cas de belle offre. West Ham, à la recherche d’un avant-centre pour compenser la blessure de Niclas Füllkrug, serait particulièrement intéressé.

Mercato : Evann Guessand dans le viseur de l’OM

Face à ce possible départ, les dirigeants marseillais se tiennent prêts. La Minute OM indique que Pablo Longoria et ses équipes auraient jeté leur dévolu sur un profil surprenant : Evann Guessand. L’attaquant de l’OGC Nice, auteur d’une saison convaincante avec 9 buts et 4 passes décisives, séduit par son efficacité.

‼️ 🔵⚪️ | 🇨🇮 Confirmation LMO



▫️L’OM aurait jeté son dévolu sur l’attaquant niçois Evann Guessand 🇨🇮 !



▫️L’opération ne sera possible qu’en cas de départ d’Elye Wahi 🇫🇷 !#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/YfH5c4W3Ki — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 12, 2025

Si le nom d’Evan Guessand est évoqué à Marseille, rien n’est encore acté dans ce dossier. Tout dépendra en grande partie du départ ou non d’Elye Wahi. Pour l’heure, une chose est sûre, l’OM souhaite renforcer son effectif et ne compte pas laisser passer les opportunités. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour l’avenir de l’international ivoirien et pour celui de l’Olympique de Marseille.