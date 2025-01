Mercato RC Lens : Abdukodir Khusanov à Manchester City, c’est fait !

Le RC Lens va toucher le jackpot après le transfert du jeune défenseur Abdukodir Khusanov. Tout est bouclé pour son transfert du RC Lens vers Manchester City.

Mercato RC Lens : Accord conclu pour le départ d’Abdukodir Khusanov vers Manchester City

L’aventure d’Abdukodir Khusanov au RC Lens touche à sa fin. Le défenseur central du RCL s’engagera officiellement avec Manchester City dans les prochaines heures. Recruté pour seulement 100 000 euros en juillet 2023 en provenance d’Energetik-BDU Minsk, l’Ouzbek quitte le Nord de la France contre un chèque de 50 millions d’euros, bonus compris.

Les dirigeants du Racing Club de Lens et ceux de Manchester City ont accéléré les discussions ces derniers jours et ont trouvé un accord définitif, selon les informations de Foot Mercato. Les Sang et Or vont officialiser son départ d’ici mercredi. Absent du déplacement au Havre ce week-end, Abdukodir Khusanov est déjà prêt pour découvrir la Premier League.

Abdukodir Khusanov s’est imposé depuis le début de la saison comme un élément incontournable de la défense lensoise. L’international ouzbek a disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec le RCL. Ses performances ont suscité l’intérêt de certaines formations européennes dont le PSG, Arsenal, Chelsea, l’Olympique de Marseille. Mais c’est Manchester City qui a finalement remporté la bataille.