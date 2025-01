RC Strasbourg : Liam Rosenior fier de sa philosophie de jeu

Le RC Strasbourg enchaîne une troisième victoire consécutive en Ligue 1 après avoir battu le Toulouse FC (2-1) ce week-end. Le technicien anglais Liam Rosenior, âgé de 40 ans, a exprimé sa satisfaction devant les médias français, se félicitant de l’adhésion de ses joueurs à sa philosophie de jeu.

Liam Rosenior salue l’état d’esprit de ses joueurs

Le RC Strasbourg n’a plus perdu depuis le 30 novembre 2024, lors d’une défaite face au Stade Brestois (1-3). Depuis cette date, les hommes de Liam Rosenior affichent un bilan impressionnant de quatre matchs sans défaite, comprenant trois victoires et un match nul. Le succès face à Toulouse a particulièrement marqué l’entraîneur, qui a souligné les efforts de son équipe.

« Je suis tellement fier de mes joueurs ! Le staff et les joueurs ont énormément travaillé cette semaine, et cela s’est vu lors du match de dimanche. C’est vraiment l’esprit collectif qui fait la différence. Je suis ravi de collaborer avec eux chaque jour. On a bénéficié d’un peu de réussite aujourd’hui, mais c’est le fruit d’un travail acharné. L’équipe fait preuve de maturité, et j’adore la façon dont elle a joué », a déclaré Rosenior.

Les supporters du RC Strasbourg

Une philosophie de jeu affirmée

Depuis son arrivée, Liam Rosenior a mis en place une philosophie de jeu basée sur la puissance, l’agressivité et l’intensité. Bien que critiqué à ses débuts en raison de résultats mitigés, l’entraîneur est resté fidèle à ses principes. Contre le Toulouse FC, ces choix ont porté leurs fruits, comme il l’a souligné après la rencontre :

« Je suis fier de mes joueurs. Durant les 20 premières minutes, j’ai vu exactement ce que je voulais voir, à savoir l’application des consignes travaillées durant la semaine. Cette victoire est méritée. L’organisation sur le terrain était excellente, et plusieurs aspects de notre jeu reflètent la philosophie que je souhaite instaurer : l’attaque, la vitesse, et l’engagement collectif. »

Grâce à ces performances, le RC Strasbourg se rapproche désormais du top 6 de la Ligue 1. Actuellement neuvième avec 23 points, l’équipe de Liam Rosenior semble bien partie pour jouer les trouble-fêtes dans la course aux places européennes.