Mercato PSG : Kvaratskhelia arrive, Luis Campos fomente un autre gros coup

En attendant de finaliser le transfert de Khvicha Kvaratskhelia avec les dirigeants du SSC Naples, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, avance ses pions pour frapper un autre gros coup durant ce mercato hivernal.

Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia, première recrue hivernale du Paris SG

L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain ne serait plus qu’une question de temps. Réunis à Nice ce lundi, les représentants de l’ailier géorgien, les dirigeants parisiens et leurs homologues du Napoli sont parvenus à un accord total pour un transfert pouvant atteindre les 75 millions d’euros, assortis de bonus, selon les informations du journaliste Abdel Hamed, bien informé sur ce dossier.

Le joueur de 23 ans n’attend plus que la finalisation des détails administratifs et juridiques pour venir à Paris afin de passer sa visite médicale et parapher un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2029. Après l’échec de sa tentative de l’été passé, le PSG est donc sur le point de réussir son gros pari qui était de faire de Khvicha Kvaratskhelia le successeur de Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid en fin de saison dernière. Mais ce n’est pas tout, puisqu’en parallèle, Luis Campos scrute également d’autres pistes pour renforcer davantage l’effectif de Luis Enrique.

Après Kvaratskhelia, le PSG prépare d’autres arrivées

Khvicha Kvaratskhelia ne sera pas la seule recrue hivernale au Paris Saint-Germain, à en croire Fabrice Hawkins. Sur sa page Twitter, le journaliste de RMC a notamment indiqué que la direction du PSG entrevoit de dégager une belle enveloppe budgétaire pour réaliser d’autres transferts importants cet hiver.

« Les discussions du jour entre Naples et Paris ont permis de réaliser des avancées significatives. Le transfert est estimé à environ 70 millions d’euros, auxquels s’ajoutent des bonus. Le contrat porterait jusqu’en 2029. Des détails restent à finaliser, notamment les modalités de paiement. Si Naples accepte un paiement échelonné, cela permettrait à Paris de conserver des liquidités pour la suite du mercato », annonce le spécialiste mercato, convaincu que d’autres nouveaux visages arriveront à Paris cet hiver en dehors de Kvaratskhelia.

Conscient des lacunes défensives de son équipe, Luis Enrique aurait demandé à ses dirigeants de recruter un défenseur central. Le départ probable de Milan Skriniar risque de laisser un vide important à ce poste. De plus, l’absence d’un défenseur droit se fait déjà sentir lorsque Marquinhos est au repos, et l’entraîneur espagnol souhaiterait pallier ces manques. Plusieurs noms circuleraient parmi les priorités parisiennes, mais aucun ne se démarque pour le moment. Un second attaquant serait aussi envisagé. Affaire à suivre…