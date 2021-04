PSG Mercato : Le successeur de Kylian Mbappé déjà trouvé ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 avril 2021 à 22:26

Kylian Mbappé pourrait pousser le PSG et Nasser Al-Khelaïfi à frapper un gros coup au mercato estival. Des rumeurs annoncent que les dirigeants du Paris Saint-Germain s’activent en coulisses sur une piste ronflante en cas de départ de l’attaquant français.

Kylian Mbappé prêt à quitter le PSG au mercato ?

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé ne semble pas vraiment pressé de signer une prolongation avec le Paris Saint-Germain. Arrivé en août 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, l’ancien attaquant de l’AS Monaco préfère attendre de connaître toutes les options qui s’offrent à lui en fin de saison, à l’ouverture du marché des transferts. Une attente qui commence à agacer du côté de la direction du Paris SG. Le président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi, et Leonardo, le directeur sportif, souhaitant une décision rapide de l’attaquant de 22 ans.

Cette rapide réponse est nécessaire à cause de l’intérêt du Real Madrid et son président Florentino Pérez pour le buteur parisien. La question de l’avenir du numéro 7 du PSG occupe forcément les esprits, y compris du côté des supporters parisiens, pour son statut de meilleur joueur en devenir. Son transfert pourrait porter un coup terrible au club de football de Paris si la direction n’est pas assez vite située pour anticiper son départ. Dans l’attente de la réponse de l’international français de 22 ans, les recruteurs parisiens restent actifs pour trouver l’oiseau rare. Et leurs regards se seraient arrêtés en Bundesliga.

Erling Haaland à la place de Kylian Mbappé ?

Véritable phénomène européen, Erling Haaland affole la planète football. Encore plus que Kylian Mbappé en 2017, presque tous les grands clubs rêvent aujourd’hui de s’offrir les services de l’attaquant du Borussia Dortmund. Si le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea et Manchester City sont régulièrement cités sur ses traces, le Paris Saint-Germain est également en embuscade sur le dossier.

Un intérêt pour l’instant timide puisque le journal L’Équipe révèle ce mardi que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont focalisé sur les prolongations de Neymar et Mbappé. En cas d’échec sur ces dossiers et en cas de départ de Mauro Icardi, le club parisien pourrait finalement sortir l’artillerie lourde pour s’offrir Erling Haaland.