OL : John Textor s’attire à nouveau les foudres de la DNCG

Les déclarations fracassantes de John Textor, au sujet des sanctions prononcées par la DNCG à l’encontre l’OL, ont fait réagir le gendarme financier du football professionnel.

OL : Attaque contre la DNCG, John Textor persiste et signe !

Dans une interview accordée à RMC Sport, John Textor a vivement critiqué les sanctions infligées par la DNCG à l’Olympique Lyonnais. Il les juge « inéquitables » et met en cause le fonctionnement de l’institution.

En effet, le club rhodanien se voit interdit de recrutement et contraint d’encadrer sa masse salariale. De plus, il est menacé d’une rétrogradation en Ligue 2, à titre conservatoire, à l’issue de la saison actuelle. Cette décision a été prise par la Commission de contrôle des clubs professionnels le 14 novembre 2024, après l’examen de la situation financière du club rhodanien au titre de la saison sportive 2024-2025.

Mickeler : « Textor a une méconnaissance des règles de fonctionnement de la régulation financière … »

Ce mardi, Jean-Marc Mickeler, président de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, a répondu aux accusations du président de l’Olympique Lyonnais dans un communiqué.

« Les affirmations de M. John Textor, président de l’OL, tant sur le fond que sur la forme, nous amènent à clarifier plusieurs points essentiels. En tant qu’organe de régulation indépendant prévu par la loi, la DNCG agit dans un cadre strictement réglementaire et s’attache à préserver l’équilibre économique du football professionnel français, avec rigueur et équité dans le traitement de l’ensemble des clubs affiliés, sans exception.

Les déclarations de M. Textor sur le prétendu rattachement de la DNCG à la Ligue, ou sur un traitement discriminatoire à l’égard de l’Olympique Lyonnais, témoignent d’une méconnaissance manifeste et persistante des règles de fonctionnement de la régulation financière du football professionnel en France », a réagi la DNCG.

Selon Jean-Marc Mickeler, la Direction a pris soin d’expliquer à John Textor les lois et règlements, et plus particulièrement les règlements français, tout en apportant des clarifications sur les attentes qui en découlent. Il regrette donc que le dirigeant américain, « malgré cet accompagnement inédit, persiste à vouloir faire croire que la DNCG aurait mal compris son modèle (économique, ndlr) et appliqué un traitement inéquitable à l’OL ».