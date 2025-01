ASSE : Le changement apporté par Eirik Horneland à Saint-Etienne est déjà bluffant !

Eirik Horneland, le nouvel entraîneur de l’ASSE, est en train d’imprimer son empreinte sur l’équipe des Verts. En seulement deux matchs, sa touche est déjà nettement perceptible dans le jeu produit par l’équipe stéphanoise.

Coup de maître à l’ASSE ? L’empreinte d’Eirik Horneland déjà visible

Depuis sa nomination au poste d’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland n’a cessé de répéter qu’il allait faire progresser l’effectif et donner une identité de jeu à l’équipe stéphanoise. « Je veux vraiment qu’on travaille collectivement pour faire progresser individuellement chaque élément du groupe. Je crois beaucoup au développement de l’effectif », avait-il déclaré avant son premier match sur le banc de l’AS Saint-Étienne.

Le successeur d’Olivier Dall’Oglio a signé une victoire face au Stade de Reims (3-1) dès son premier match à la tête des Verts. Il a perdu le match suivant contre le PSG au Parc des Princes, mais son équipe a bien réagi en réduisant le score en deuxième période (2-1), alors qu’elle était menée 2-0 à la pause.

Eirik Horneland a des raisons d’être satisfait malgré cette défaite à Paris, car les Stéphanois ont souvent été humiliés à l’extérieur cette saison : 4-0 à Brest, 8-0 à Nice, 4-2 à Angers et 5-0 à Rennes. Le bilan du technicien norvégien est globalement positif : 3 points engrangés sur 6 possibles et 4 buts marqués contre 3 concédés.

Riolo bluffé par le nouveau coach de l’AS Saint-Etienne après seulement deux matchs

Photo : Daniel Riolo

Dans son commentaire sur les débuts du nouveau coach de l’AS Saint-Étienne, Daniel Riolo a émis un avis positif, notamment grâce à son style de jeu basé sur un pressing très haut.

« On parle d’une équipe qui était complètement à la ramasse, qui est reprise par un coach il y a deux semaines et qui a transfiguré cette équipe. On a vu un premier quart d’heure de l’ASSE d’un excellent niveau avec plus de jeu dans la surface du PSG que l’inverse. […] La façon dont les Verts ont réussi, par le jeu sur de nombreuses séquences, à embêter le Paris Saint-Germain, c’est très encourageant pour Saint-Etienne », a-t-il apprécié dans l’After Foot sur RMC.

« Pour moi, l’équipe de l’ASSE montre à quel point cet entraîneur lui a apporté quelque chose […], notamment la confiance […] mais aussi l’activité des joueurs, qui, pourtant, sont un peu limités techniquement, à part une poignée d’entre eux. »

Dimanche, Eirik Horneland affronte le FC Nantes, un concurrent direct de l’AS Saint-Etienne dans la course au maintien en Ligue 1. Et la prestation de son équipe sera très scrutée à cette occasion.