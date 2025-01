ASSE : Eirik Horneland retient du positif malgré la défaite de Saint-Etienne face au PSG

Eirik Horneland n’a pas pu créer la surprise avec l’ASSE face au PSG ce dimanche. En déplacement au Parc des Princes, les Verts sont tombés 2-1 au bout d’un match très disputé. Mais le Norvégien préfère tirer un bilan positif.

PSG – ASSE : Eirik Horneland se frotte les mains, des progrès encourageants malgré la défaite

Malgré la défaite (2-1) face au PSG, l’AS Saint-Étienne a livré une prestation encourageante au Parc des Princes. Les Verts ont montré un visage séduisant, notamment en première période, et ont donné du fil à retordre au champion de France. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur stéphanois, Eirik Horneland, s’est montré satisfait de la performance de son équipe.

« Aujourd’hui, on a bien débuté la première minute. On s’est créé beaucoup de choses. On aurait pu faire mieux en marquant. Ils ont trouvé des solutions en changeant le jeu de côté. On a beaucoup couru après eux. On a perdu la possession de balle. On a réussi à se reconnecter entre nous en seconde période », a déclaré Horneland.

« C’était difficile de rentrer au vestiaire à 2-0 contre le PSG. Mais l’équipe est revenue avec de bonnes intentions et s’est battue. On a réussi de marquer jusqu’à la fin », a poursuivi l’entraîneur de l’ASSE.

Eirik Horneland adoube Zuriko Davitashvili

Le Norvégien a souligné les progrès de son équipe depuis son arrivée et s’est félicité de l’état d’esprit de ses joueurs. Eirik Horneland a toutefois regretté la perte de balle en seconde période qui a permis au PSG de prendre le large au score. Il a également mis en avant la qualité de Zuriko Davitashvili, auteur du but stéphanois.

« Davitashvili ? C’est un joueur fantastique. Il s’est créé d’autres occasions. C’est bien de le revoir dans l’équipe. C’est un bon finisseur », s’est-il réjoui. Malgré la défaite, les Stéphanois peuvent tirer des enseignements positifs de cette rencontre. L’équipe a montré de belles choses et a prouvé qu’elle était capable de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. De quoi rendre optimiste Eirik Horneland pour la suite de la saison.

« On essaye de s’aider les uns et les autres, de créer une attitude positive entre nous, on essaye de combattre ensemble. Il nous reste 17 matchs. On va aller jusqu’au bout. On va se battre pour tout. Tous les matchs sont importants dans notre situation. Il faut se battre pour chaque point. On doit regarder notre performance et être meilleurs contre Nantes », a déclaré l’homme de 49 ans.