Transfert-Choc : Le PSG frappe, Khvicha Kvaratskhelia attendu à Paris ce soir !

Ça y est, le PSG a réalisé son rêve de l’été 2024. Khvicha Kvaratskhelia, le phénomène géorgien quitte le SSC Naples pour s’engager en faveur du Paris SG. L’affaire est bouclée et le joueur est attendu à Paris dans les prochaines heures.

Mercato PSG : Accord total entre le Paris SG et Naples pour Khvicha Kvaratskhelia

Après l’échec de sa tentative du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain est finalement parvenu à faire craquer le SSC Naples. D’après les informations relayées ce mardi après-midi par RMC Sport, un accord total a été trouvé ce jour entre les dirigeants parisiens et leurs homologues napolitains pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia.

Les discussions étaient déjà très bien avancées depuis lundi soir pour un montant estimé à 70 millions d’euros, plus des bonus, selon plusieurs sources concordantes. Un montant confirmé par le journaliste Fabrizio Romano. Déjà d’accord avec le PSG l’été dernier, l’ailier de 23 ans va parapher un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2029, avec une année supplémentaire en option.

À Paris, Kvaratskhelia va toucher un salaire de 8,5 millions d’euros net par saison, plus divers bonus pouvant porter le total à 11 millions d’euros, selon les médias italiens. Avec son talent et sa capacité à faire la différence sur les ailes, l’international géorgien pourrait rapidement devenir l’une des figures marquantes du Parc des Princes. D’ailleurs, le natif de Tbilissi est attendu à Paris pour finaliser les derniers détails de son transfert.

Visite médicale programmée pour Khvicha Kvaratskhelia

RMC Sport rapporte que Khvicha Kvaratskhelia, aperçu quittant le centre d’entraînement du Napoli en début d’après-midi, devrait rejoindre Paris dans les prochaines heures afin de passer sa visite médicale et signer son contrat avec le Paris Saint-Germain. Les deux clubs, eux, échangent en ce moment les documents administratifs de l’opération et le joueur attend le feu vert de sa direction pour prendre l’avion en direction de la capitale française.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1879196227956621814

L’Équipe confirme cette nouvelle et précise que grâce à l’accord entre le PSG et le Napoli, l’ancien joueur du Dinamo Batumi devrait plutôt arriver à Paris ce mercredi afin de passer sa visite médicale. Dans la foulée, Kvaratskhelia s’engagera pour quatre ans et demi, soit jusqu’en 2029, avec le champion de France en titre. S’il ne sera pas qualifié contre Manchester City ni Stuttgart en Ligue des Champions, le Géorgien pourrait faire ses débuts parisiens le samedi 25 janvier au Parc des Princes face au Stade de Reims.