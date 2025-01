Mercato PSG : Accord total, Randal Kolo Muani quitte le Paris SG !

Malgré une ultime tentative de Tottenham, Randal Kolo Muani ne rejoindra pas la Premier League. Poussé vers la sortie au PSG, l’attaquant français se dirige tout droit vers la Serie A. Un accord total a été trouvé dans ce sens.

Mercato PSG : La Juventus Turin rafle la mise pour Randal Kolo Muani

Selon les renseignements de Fabrice Hawkins, le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin ont trouvé un accord total pour un prêt sec de Randal Kolo Muani jusqu’à la fin de la saison. Relégué sur le banc par Luis Enrique ces dernières semaines, après un début de saison timide, l’attaquant de 26 ans devrait ainsi disputer la deuxième partie de la saison sous les couleurs des Bianconeri.

Les deux clubs ont trouvé un accord total pour un prêt sec de six mois et Kolo Muani doit désormais donner son accord à la Vieille Dame. Cinquième de Serie A et quatorzième en Ligue des champions, la Juve est à la recherche d’un renfort offensif de poids en janvier. L’ancien joueur de l’Eintracht Francfort figure sur les tablettes du club italien depuis plusieurs semaines, tout comme l’AC Milan, Manchester United et Tottenham, qui n’a pas dit son dernier mot et compte bien tenter le forcing.

Comme révélé par RMC Sport, l’entraîneur turinois, Thiago Motta, a fait de Kolo Muani sa priorité sur ce mercato hivernal. S’il dit oui à la Juve, le numéro 23 du PSG pourrait retrouver Khéphren Thuram, qu’il a côtoyé à Clairefontaine, dans le Piémont. Reste maintenant à savoir ce que va décider le natif de Bondy pour la suite de sa carrière.

Décision imminente pour Randal Kolo Muani

D’après les dernières informations de Gianluca Di Marzio, Randal Kolo Muani devrait rendre sa décision demain matin à la direction du Paris Saint-Germain. Alors, dans quel club rebondira-t-il ? Le journaliste italien va plus loin et affirme que la Juventus Turin est très confiante dans ce dossier.

Ainsi, la Vieille Dame pourrait récupérer l’attaquant du PSG pour la fin de la saison, l’occasion parfaite pour l’ancien Nantais de repartir de l’avant. De plus, Le Parisien affirme qu’un accord a été trouvé entre toutes les parties. De quoi faire de l’ombre à Dusan Vlahovic à la pointe de l’attaque turinoise ? Réponse imminente.