ASSE : Horneland a-t-il les clés pour assurer le maintien ?

À l’ASSE, les espoirs des supporters en Ligue 1 reposent sur l’entraîneur de leur équipe, Eirik Horneland, dont ils attendent un exploit pour le maintien. Trouvera-t-il la solution lors des trois derniers matchs du championnat ?

Maintien de l’ASSE : Horneland optimiste, Guillou inquiet !

Au fil des journées de championnat, l’ASSE se rapproche de la Ligue 2, mais Eirik Horneland reste optimiste quant au maintien de son équipe. Après la défaite contre le RC Strasbourg, la 18e des Verts en 31 journées, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a réaffirmé son optimisme : « Personnellement, je crois en mon équipe. Je suis parfaitement convaincu que nous pouvons réussir à nous maintenir », a-t-il déclaré.

Pour Patrick Guillou, le technicien norvégien semble pourtant impuissant à assurer le maintien de son équipe dans l’élite. « Mais la peur de la relégation est tenace, voire adhésive. […] L’anxiété devient contagieuse, surtout quand on jette un coup d’œil au classement. Il manque des barreaux à l’échelle pour atteindre le refuge », a-t-il écrit dans sa chronique pour le quotidien Le Progrès.

La « science et le leadership » d’Horneland suffiront-ils au maintien de Saint-Etienne ?

L’ASSE affrontera l’AS Monaco (4e), le Stade de Reims (13e) et le Toulouse FC (12e) dans le sprint final de la course au maintien. Les Monégasques visent une place sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des champions, tandis que les Rémois luttent pour leur maintien, tout comme les Stéphanois. Quant aux Toulousains, ils sont quasiment assurés de rester en Ligue 1, grâce à leurs 7 points d’avance sur le barragiste.

Classement ASSE : Le maintien s’éloigne inexorablement !

Réagissant à l’optimisme d’Eirik Horneland, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne souhaite également y croire : « Le guide spirituel norvégien inspire son groupe et la communauté verte. Sa vision et sa sagesse pourraient permettre le maintien. […]. Aujourd’hui, son leadership et son autorité naturelle ne suffisent pas encore à lever tous les blocages. Sa science du football propose un projet de jeu ambitieux et attractif. Il est toujours important, dans cette situation compliquée, de témoigner de l’empathie et de la bienveillance », a-t-il commenté.

