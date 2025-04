Classement Ligue 1 : Lutte serrée entre 6 clubs pour la C1

Le classement final de la Ligue 1 est loin d’avoir rendu son verdict. La lutte pour une place en Coupe d’Europe est encore très serrée à trois journées de la fin du championnat. Six équipes sont engagées dans la course et se tiennent en seulement quatre points.

Classement Ligue 1 : Le sprint final pour l’Europe bat son plein !

À l’instar du bas du classement de la Ligue 1, les positions sont encore serrées en haut du tableau. Outre le Montpellier HSC, d’ores et déjà relégué, et le PSG, sacré champion 2025, les autres clubs sont toujours à la lutte, que ce soit pour le maintien ou pour une place qualificative en coupe d’Europe.

Concernant les tickets pour la Ligue des champions, la bataille est particulièrement rude derrière le PSG, de la 2e à la 7e place. L’OM (58 points), le LOSC (56 points), l’AS Monaco (55 points), l’OL, l’OGC Nice et le RC Strasbourg (54 points chacun) sont tous encore en lice pour une qualification en Ligue des champions lors des trois dernières journées du championnat.

Deux confrontations directes pour deux places sur le podium

Les Parisiens étant déjà qualifiés, il reste trois places à attribuer pour la C1. Au-delà des deux confrontations directes entre Lille (3e) et Marseille (2e), puis Monaco (4e) et Lyon (5e), la décision se fera à distance entre ces concurrents. Et attention aux équipes qui trébucheront dans ce sprint final.

Les positions étant resserrées au classement de la Ligue 1, les équipes qui remporteront leurs trois derniers matchs auront de fortes chances de terminer sur le podium ou au pied du podium, synonyme de Ligue des champions. Outre la C1, une place en Ligue Europa et une autre en Ligue Conférence sont également en jeu.

Dans le bas du tableau, l’ASSE, le Havre AC, Angers SCO, le FC Nantes et le Stade de Reims sont tous engagés dans la course au maintien. Pour conserver leur place dans l’élite, il leur faudra négocier au mieux ce dernier virage du championnat.