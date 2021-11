PSG Mercato : Succession Mbappé, Dusan Vlahovic répond à Leonardo

Publié par Timothée Jean le 09 novembre 2021 à 09:11

Le PSG cible Dusan Vlahovic en vue de la succession de Kylian Mbappé. Et l’attaquant de la Fiorentina sait ce qu’il veut pour son avenir.

PSG Mercato : La Fiorentina calme le jeu pour Dusan Vlahovic

Au PSG, le pessimisme gagne du terrain concernant la prolongation de Kylian Mbappé. Malgré les offres de sa direction, l’international français refuse toujours de prolonger son contrat arrivant à son terme en juin prochain. Face à cette situation, le club parisien commence alors à explorer quelques pistes pour sa succession, en cas de départ au Real Madrid à la fin de la saison.

La priorité du PSG pour remplacer le crack français serait Erling Haaland, l’attaquant prolifique du Borussia Dortmund. Mais selon la presse italienne, les dirigeants parisiens auraient également coché le nom de Dusan Vlahovic, l’attaquant de la Fiorentina. Vu ses prestations et performances (10 buts et une passe décisive en 13 rencontres), le club de la capitale se serait sérieusement penché sur ce dossier. La Juventus s’intéresserait également au buteur de la Viola. Tandis qu'Arsenal préparait une offensive XXL pour Dusan Vlahovic, soit environ 80 millions d'euros (bonus inclus) pour arracher sa signature.

Mais l’entraîneur de la Viola vient de faire une précision de taille sur ce dossier. Agacé par toutes ces spéculations, Vincenzo Italiano a expliqué que l’attaquant serbe reste toujours concentré sur son aventure à la Fiorentina. « On parle toujours du marché des transferts, même le lendemain de sa fermeture. C'est ennuyeux, mais je le vois concentré et attentif (…) Il donne son âme, on verra ce qui se passera en janvier », a confié l’entraîneur de la Fio dans des propos rapportés par Calciomercato.

Dusan Vlahovic a une préférence pour son avenir

Toutefois, l’entraîneur de la Fiorentina ne ferme pas la porte à un départ de l'attaquant serbe sous contrat jusqu'en juin 2023. Courtisé par plusieurs clubs grands européens, le joueur de 21 ans aura en tous cas l’embarras du choix pour son avenir. Sauf que le Dusan Vlahovic aurait déjà une préférence pour la suite de sa carrière. Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, le buteur serbe et son agent auraient une préférence pour la Juventus en cas de transfert, et ce malgré les tentatives de la Fiorentina de le vendre à Arsenal. Reste à savoir si les Bianconeri auront les moyens nécessaires de boucler sa signature. Doté d'une grande capacité financière, le PSG resterait toujours à l’affût du jeune joueur.