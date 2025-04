ASSE : Sprint final, Angers redoute un retour de Sainté

Comme l’ASSE, Angers SCO fait partie des clubs engagés dans la lutte pour éviter la relégation en Ligue 2. L’entraîneur du club angevin craint d’ailleurs un retour des Verts dans le sprint final de la course au maintien.

Sprint final : Angers en alerte rouge face à la menace de l’ASSE

L’ASSE est 17e et en position de relégable, précédée du Havre AC en position de barragiste, puis d’Angers SCO, le premier club non-relégable en Ligue 2. Les Stéphanois comptent 27 points, tandis que les Havrais (16e) et les Angevins (15e) totalisent respectivement 28 points et 30 points.

Les Verts ont donc 3 points de retard sur le SCO à trois journées de la fin du championnat. Les deux clubs ne se croiseront pas dans cette dernière ligne droite de la saison. Néanmoins, l’entraîneur d’Angers se méfie de l’AS Saint-Étienne. Il craint que l’équipe d’Eirik Horneland les rattrape, voire les dépasse au classement dans le sprint final.

« Je suis persuadé qu’il faut qu’on prenne des points pour se sauver, car derrière, l’AS Saint-Étienne et Le Havre sont capables de gagner. Donc, il faudra que nous prenions des points », a-t-il alerté après la défaite de son équipe à domicile face au LOSC dimanche (0-2).

Les regrets de Dujeux et le calendrier difficile du SCO

Alexandre Dujeux regrette notamment les occasions nettes de but manquées contre les Lillois lors de la 31e journée de Ligue 1 : « Ce qui me rend triste, c’est qu’on a eu deux opportunités contre Lille au bout de dix minutes de jeu, mais… »

Il s’inquiète surtout en raison du calendrier très difficile pour Angers et de son groupe décimé par les blessures. Le SCO affrontera le FC Nantes (14e avec 32 points), qui lutte également pour le maintien. Suivront le RC Strasbourg (7e) et l’OL (5e), deux équipes en course pour une place en Coupe d’Europe.

« Huit blessés, cela nous impacte fortement, mais il faut garder un minimum de confiance pour aborder ces trois dernières rencontres. Après Nantes, ce sera aussi Strasbourg et Lyon, des adversaires très relevés », a-t-il prévenu.