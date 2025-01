ASSE : Pour sauver Saint-Etienne, Eirik Horneland sera impitoyable !

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, est confiant quant à la possibilité de sauver le club de la relégation. Il insiste toutefois sur l’adhésion absolue de l’équipe stéphanoise à sa méthode de travail et à son projet de jeu.

ASSE : Eirik Horneland veut une adhésion totale à son projet et à ses principes

Eirik Horneland ne cesse de marteler, depuis sa nomination à la tête de l’ASSE, qu’il souhaite développer les joueurs à sa disposition en les faisant progresser et imprimer une identité de jeu propre à l’équipe stéphanoise. Plus concrètement, il veut que l’AS Saint-Etienne soit identifiée par sa manière de jouer.

Mais pour construire cette marque de fabrique, le technicien norvégien demande une implication et un engagement sans réserve des Verts. Il tient au respect des consignes et des principes de jeu et se dit « impitoyable » sur ce point clé.

« Nous devons nous appuyer sur l’idéologie à laquelle nous croyons, sur le style de jeu auquel nous croyons et sur la manière de diriger les gens. Je pense qu’il est tout à fait possible d’amener cela en France », a-t-il indiqué dans une interview accordée au média norvégien VG.

« Il faut comprendre la culture et adapter la communication pour faire passer le message. Mais c’est aussi un piège de ne pas être soi-même. Il faut être très fidèle à soi-même », a insisté le successeur d’Olivier Dall’Oglio à l’ASSE.

Le nouveau coach veut importer la recette miracle du SK Brann à l’AS Saint-Etienne

En d’autres termes, Eirik Horneland va importer à l’AS Saint-Etienne la méthode de travail et son système tactique qui ont fait son succès en Norvège avec l’équipe du SK Brann. Il a décidé de rester fidèle à ses principes, jusqu’à preuve du contraire. « Je suis très conscient qu’ici, ce sera Eirik Horneland pleinement et complètement. Après, on verra si cela fonctionne ou si je me trompe complètement », a-t-il assuré.

Pour rappel, le nouveau coach de l’ASSE a promu le SK Brann en première division norvégienne en 2022 et a terminé vice-champion de l’élite à deux reprises ensuite (en 2023 et 2024).