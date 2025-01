ASSE : Eirik Horneland, la recette miracle du SK Brann à Saint-Etienne !

Eirik Horneland a été l’instigateur de la victoire de l’ASSE face au Stade de Reims (3-1). Selon l’analyste vidéo Florent Toniutti, le technicien norvégien aurait carrément importé à l’AS Saint-Étienne le schéma et style de jeu qu’il avait mis en place au SK Brann, son ancien club en Norvège.

ASSE : Le pressing haut, arme fatale d’Eirik Horneland

Le nouvel entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a été l’acteur principal de la victoire des Verts face au Stade de Reims. Au-delà du doublé d’Augustine Boakye et du superbe but de Lucas Stassin, c’est bien la patte du technicien norvégien qui a fait la différence.

Selon Florent Toniutti, Horneland a imprimé son tempo à travers un choix tactique audacieux et un système de jeu efficace. Le pressing haut exercé par les Stéphanois, l’intensité mise dans les duels et la répartition des rôles en phase offensive et défensive ont convaincu l’analyste que le successeur d’Olivier Dall’Oglio a réussi à transposer le style de jeu du SK Brann à Saint-Etienne.

Dans une vidéo, Florent Toniutti a mis en évidence les nombreuses similitudes entre les actions de jeu de l’ASSE contre le SDR et celles de l’équipe de Brann sous la direction de l’entraîneur de 49 ans. « Eirik Horneland est arrivé à Saint-Etienne avec son projet de Brann et il a rapidement commencé à le mettre en œuvre », souligne-t-il.

L’ancien de Canal+ s’est montré particulièrement impressionné par la capacité des Verts à presser haut et à récupérer le ballon rapidement, malgré les difficultés rencontrées lors des premières journées. « Le but marqué par Michaël Nadé, un défenseur central, après une récupération haute, est un excellent exemple de l’efficacité de ce système », ajoute-t-il.

Ce système du nouveau coach de l’ASSE va-t-il perdurer ?

Pour conclure, Florent Toniutti se pose une question essentielle : « Cette dynamique positive de l’équipe stéphanoise va-t-elle se maintenir dans la durée ? » A noter que l’ASSE affrontera le PSG, dimanche prochain au Parc des Princes, lors du dernier match de la 17e journée de Ligue 1.