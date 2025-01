ASSE : Deux absents contre le PSG sont de retour pour affronter le FC Nantes

L’ASSE compte toujours des absents dans son effectif avant la confrontation avec le FC Nantes, dimanche. Cependant, deux joueurs absents contre le PSG ont fait leur retour à l’entraînement.

ASSE : Florian Tardieu et Ayman Aiki de retour

L’ASSE poursuit la préparation de son prochain match contre le FC Nantes en Ligue 1. Lors de la séance d’entraînement de ce mercredi, 21 joueurs et 3 gardiens de but étaient présents au centre sportif Robert Herbin. D’après les informations d’Evect, Florian Tardieu et Ayman Aiki, qui étaient absents lors du match contre le Paris Saint-Germain, ont participé à la séance. Ils postulent donc pour une place dans le groupe qui affrontera les Canaris lors de la 18e journée de championnat.

En revanche, quatre joueurs, encore blessés, manquent toujours à l’appel dans l’effectif de l’ASSE. Outre les blessés de longue date tels que Ben Old, Yvann Maçon et Ibrahima Wadji, Aïmen Moueffek est également indisponible. Quant à Thomas Monconduit, il était présent à l’Étrat, mais il s’est entraîné à l’écart du groupe. Le milieu de terrain de 34 ans poursuit sa reprise adaptée.