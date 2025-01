ASSE : Lucas Stassin et Léo Pétrot sous pression face au FC Nantes

Lucas Stassin, qui monte en puissance depuis l’arrivée d’Eirik Horneland, joue gros face au FC Nantes. L’attaquant belge est sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune, tout comme Léo Pétrot.

ASSE : Le spectre des suspensions plane sur Lucas Stassin et Saint-Etienne

L’AS Saint-Etienne a affiché un bien meilleur visage malgré une défaite 2-1 face au Paris Saint-Germain dimanche. Lucas Stassin et les Verts se préparent désormais à accueillir le FC Nantes dans un derby crucial pour le maintien. Malheureusement, Eirik Horneland devra faire avec des absents et aussi des joueurs en sursis et sous menace de suspension.

En effet, plusieurs Stéphanois évoluent avec un carton jaune et risquent de manquer le prochain déplacement à Lille en cas de nouvelle sanction. Benjamin Bouchouari, pièce maîtresse du milieu de terrain, est déjà suspendu pour le prochain match à Auxerre. Louis Mouton, lui, manquera le match contre le FC Nantes. Léo Pétrot et Lucas Stassin sont également dans le viseur des arbitres, avec respectivement un et deux matchs de suspension à purger en cas de nouveau carton jaune.

Un casse-tête pour Horneland

Ces absences obligées et ces cas de menace de suspension vont contraindre Eirik Horneland à revoir ses plans. Le coach norvégien devra composer avec un effectif réduit et trouver les solutions pour pallier les absences de ses cadres dont Lucas Stassin. Le match contre le FC Nantes s’annonce donc particulièrement compliqué pour les Verts, qui devront se montrer solidaires et efficaces pour espérer décrocher les trois points.

Ce derby est d’une importance capitale pour les deux équipes, engagées dans une lutte acharnée pour le maintien. Une victoire permettrait à l’ASSE de se donner un peu d’air et de reprendre confiance. Les Nantais, quant à eux, cherchent à enchaîner les bons résultats pour s’éloigner de la zone rouge.