OM : Pablo Longoria tacle John Textor, l’OL est mal placé pour parler

Nouvelle polémique dans le football français ! Le président de l’OM, Pablo Longoria, accuse John Textor d’hypocrisie après ses dernières déclarations sur l’équité sportive.

OM : Pablo Longoria s’attaque à Johan Textor et l’OL sur la question d’équité

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, n’a pas mâché ses mots pour répondre aux récentes critiques de John Textor sur l’influence du PSG sur la LFP. Le dirigeant marseillais a estimé que si certaines des plaintes du propriétaire de l’Olympique Lyonnais concernant le football français étaient fondées, notamment sur les négociations des droits TV, il assure néanmoins que le Lyonnais était mal placé pour donner des leçons.

« Tu peux faire passer des messages, mais toujours dans le respect », a déclaré Pablo Longoria sur RMC Sport, insistant sur l’importance du respect dans le monde du football. Pour le président de l’OM, les problèmes du football français sont nombreux et nécessitent une réforme en profondeur. Il a notamment évoqué la nécessité d’une réglementation plus cohérente, notamment en matière d’inscription des joueurs, et a pointé du doigt les incohérences du système actuel.

« L’OL est mal placé pour parler d’équité quand je vois qu’ils viennent aujourd’hui d’enregistrer Thiago Almada », a ironisé Pablo Longoria, rappelant que l’OL avait été interdit de recrutement par la DNCG. Cette sortie met en lumière les tensions entre les deux clubs rivaux et les débats plus larges sur l’équité sportive en Ligue 1.